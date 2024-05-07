На бирюзовой дорожке в Мальме: Teresa & Maria зазвучала голосами участников Евровидения-2024
Источник:alyona alyona
5 мая в Мальме состоялась церемония открытия Евровидения-2024. На бирюзовой дорожке некоторые из участников международного песенного конкурса исполнили трек украинских исполнительниц Teresa & Maria.
К этому действу присоединились 9 представителей из разных стран. В частности, из Латвии, Португалии и Сербии.
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Как Teresa & Maria звучит голосами участников Евровидения-2024
В знак международной солидарности представители Португалии, Бельгии, Молдовы, Азербайджана, Албании, Финляндии, Дании, Латвии и Сербии исполнили конкурсный трек украинского дуэта. Каждый участник по очереди пел строчку песни или просто напевал мелодию.
Этот ролик на своих страницах опубликовали alyona alyona и Jerry Heil и призвали еврофанов сегодня, 7 мая, голосовать за номер 5 в первом полуфинале.
Кто еще из участников Евровидения-2024 пел Teresa & Maria
Ранее украинки исполнили свою композицию с представительницей Польши LUNA.
Они также спели Teresa & Maria вместе с Олли Александером из Великобритании.