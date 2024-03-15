Не для всех, – Андрей Рыбак честно высказался о "Холостячке" Ксении Мишиной

Андрей Рыбак рассказал, что думает о Ксении Мишиной, с которой участвовал в шоу "Холостячка". Юморист признался, общается ли его жена с актрисой.

Экс-участник романтического шоу "Холостячка" считает, что Ксения Мишина стала успешной и удачно развила свою карьеру. Однако он не разделяет ее поведение и отношение к людям и отношениям с мужчинами.

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Что Андрей Рыбак рассказал о Мишиной

Юморист рассказал, что Ксения Мишина может входить в определенный фанатизм из-за желания кому-то что-то доказать. По мнению Рыбака, это произошло из-за отношений с бывшим мужем, от которого актриса родила сына. Но Рыбак не осуждает это, потому что уважает такой выбор Ксении.

Очень сложная. Невероятно сложная. Наверное, ей подходит фраза "не для всех", ее можно трактовать, как "да, я не для всех, я такая", а можно и по-другому... Скажем так, не в лучшем смысле. Я не разделяю такой подход к отношениям с людьми вообще, который пропагандирует Мишина,

– рассказал Рыбак.

Есть ли дружба между актрисой и женой Рыбака

Если с Рыбаком у Ксении Мишиной дружба сугубо с рабочей стороны, то с его женой – это настоящая женская дружба. Шоумен рассказал, что актриса видится с его супругой – они встречались на днях. По мнению Андрея, Ксении легче дружить с девушками, чем с мужчинами.

"Они такие подружки, что аж самому страшно", – сказал юморист.

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