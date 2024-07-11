Наш дом, – звезда "Супермамы" Квитко показала сгоревший дом, который пострадал в пожаре

На днях загородный дом победительницы шоу "Супермама" Татьяны Квитко сильно пострадал от пожара. Блогерша показала ужасные кадры разрушенного здания.

Женщина призналась, что в результате трагедии погибла тетя ее мужа. Инфлюенсерше больно осознавать о потере родного человека.

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Теперь Татьяна опубликовала видео, на котором показала разрушения в результате пожара. На кадрах заметны сгоревшие обои, приборы, испорченные двери и мусор в доме. В то же время можно увидеть как в комнату через потолок попадает вода на пол.

Блогерша заверила, что хоть она и потеряла дом, но любую вещь можно восстановить. По словам инфлюенсерши, деньги можно заработать, поэтому это не главное. Женщина поделилась болью от потери тети своего мужа Сергея.

Единственное, где нам действительно трудно это потерянная жизнь. А в целом трагедия показала, что нас окружают невероятные люди, которые с нами и готовы нам помочь и поддержать и это очень ценно! А самое главное это, то что Бог утешает наши сердца!

– подчеркнула Квитко.



Татьяна Квитко о пожаре в доме / Скриншот из инстаграм-сторис

Напомним, в сети предполагали, что в результате пожара погибла сама Татьяна. 4 июля, работники ГСЧС Киевской области обнаружили пострадавшего мужчину 1990 года рождения и тело женщины без признаков жизни. Впоследствии Татьяна вышла на связь и сообщила, что жива.