Из-за давления и дискриминации: финалистка конкурса "Мисс Южная Африка" отказалась от участия

В Южно-Африканской Республике разгорелся скандал на конкурсе красоты. 23-летняя Чидима Адетшина, которая планировала представлять ЮАР на конкурсе "Мисс Вселенная", отказалась от участия в национальном отборе.

Модель это сделала из-за давления и дискриминации. Так, несмотря на то, что девушка родилась в ЮАР и имеет местный паспорт, некоторые активисты и организаторы конкурса считают, что она не имеет права представлять страну.

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Оказалось, что отец Чидимы имеет нигерийское гражданство, а мать, возможно, незаконно получила южноафриканскую личность много лет назад. Эта информация вызвала возмущение общественности. Как следствие, Министерство внутренних дел Южно-Африканской Республики начало расследование относительно происхождения матери конкурсантки. Модель и ее родители согласились сотрудничать со следствием. Однако 8 августа девушка объявила, что отказывается от участия в финале "Мисс Южная Африка 2024". Она заявила, что принимает это решение ради безопасности и благополучия своей семьи.

Участие в конкурсе было удивительным путешествием, однако после тщательного обдумывания я решила отказаться от участия,

– написала Чидима в инстаграме.

Отметим, в сети появились первые официальные фото "Мисс Вселенная Украина 2024" Алины Пономаренко. Украинка предстала перед камерой всемирно известного фотографа Фадиля Бериши.