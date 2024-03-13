Тимур Мирошниченко признался, сколько тратит на содержание троих детей
Источник:Диана Глостер
Тимур Мирошниченко, который вместе с женой Инной воспитывает двух сыновей и дочь, рассказал, насколько дорого быть многодетным отцом. В частности, он признался, на что в основном тратит больше всего денег.
Выяснилось, что это частный детский сад и услуги няни. Кроме того, шоумен поделился, экономит ли на детях.
Важно Не может говорить и петь: солист ТНМК Фагот сообщил диагноз, который ему поставили врачи
Сколько Мирошниченки тратят на содержание детей
Телеведущий признался, что это очень много. В том числе и потому, что их трое детей ходят в частный садик.
Можно было бы сэкономить определенную сумму средств на садике, но я теряю потенциальное время, когда могу работать,
– подчеркнул шоумен.
Он добавил, что у них также есть няня, которая помогает ухаживать за детьми, когда Тимур с Инной работают. В то же время точную сумму, которую семья Мирошниченко тратит на детей в месяц, ведущий решил не разглашать.
Интервью с Тимуром Мирошниченко: смотрите видео онлайн
Что известно о семье Мирошниченко
- Тимур и Инна поженились в 2018 году.
- Их семья расширилась, когда в июне родилась дочь Мия, а через два года – сын Марко.
- В то же время в июле 2023 года Мирошниченки усыновили еще одного ребенка – 2-летнего мальчика Марселя. Впоследствии звездные родители рассказывали, что малыш имеет некоторые проблемы со здоровьем. В частности, врачи диагностировали у него гастрошизис, то есть, отсутствие брюшной стенки.
Живота не было. На пятом месяце беременности кожа и мышцы треснули, из-за того, что органы слишком быстро развивались. Все выпало и дальше развивалось просто в плаценте. И когда он родился, у него органы были снаружи, не внутри,
– рассказывала жена телеведущего.
- Кроме того, известно, что у мальчика другая форма грудной клетки и сильно расшатана психика, из-за чего он часто может истерить.
- В то же время семья начала процесс усыновления еще одного ребенка. Они об этом мечтали и раньше.
- Важно, что Мирошниченков считают образцовой украинской семьей. Так, в 2023 году Тимур и Инна получили награду "Родители года".