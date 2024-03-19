Узнала только прошлым летом, – дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур шокировала своим диагнозом

30-летняя дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур Таллула рассказала, что страдает аутичным расстройством. О своем диагнозе она узнала летом 2023 года.

Только сейчас она впервые публично заявила об этом. Таллула призналась, что аутизм сильно изменил ее жизнь.

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Что известно о состоянии здоровья дочери Брюса Уиллиса и Деми Мур

Девушка опубликовала видео, где она маленькая на руках у отца играет с его ухом, когда тот дает интервью.

Скажи мне, что ты аутист, не говоря мне, что ты аутист,

– отметила под роликом Таллула.

Это удивило поклонников, потому что раньше девушка об этом никогда не рассказывала, поэтому они спросили о ее расстройстве в комментариях.

На самом деле это я впервые публично делюсь о своем диагнозе. Узнала только прошлым летом. Это изменило мою жизнь,

– заявила дочь актера.

Кто еще из звезд страдает аутичным расстройством

Известный актер Энтони Хопкинс, который прославился благодаря роли Ганнибала Лектора в фильмах ужасов, в возрасте 70 лет узнал, что у него синдром Аспергера.

Аутическое расстройство также диагностировали у сына Сильвестра Сталлоне , Серджио. Это произошло, когда мальчику было 3 года. Звездный отец старался обеспечить ребенку наилучший уход и лечение, чтобы дать ему ощущение нормальной жизни.

, Серджио. Это произошло, когда мальчику было 3 года. Звездный отец старался обеспечить ребенку наилучший уход и лечение, чтобы дать ему ощущение нормальной жизни. Кроме того, известно, что сын Роберта де Ниро Эллиот также страдает от аутизма.

Синдром Аспергера – это форма аутизма, которая характеризуется относительной сохранностью речевого развития и интеллектуального уровня, а также узкими интересами и неспособностью в установлении социальных контактов. Люди с синдромом Аспергера могут иметь трудности в общении и взаимодействии с другими, но при этом обычно имеют высокий уровень способностей в определенных областях, таких как наука или искусство.