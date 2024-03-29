Дантес выпустил новый клип, который сняла известный режиссер Таню Муиньо

Украинский певец Владимир Дантес выпустил новый трек "Я останусь молодым", а также клип к нему. Режиссером видеоработы стала известная украинская клипмейкерка и лауреат MTV Video Music Awards Таню Муиньо.

Как рассказывает сам Дантес, его новая песня о неотвратимости будущего и осознании “быть здесь и сейчас”. А идея трека появилась с его осознанием бесконечной молодости, собственной энергии и жизни.

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Как появилась идея трека

Певец объясняет – этот трек не о высоких материях, а о ежедневной рутине. О том, что надо "нормально питаться, учитывать собственную менталку, заниматься спортом, донатить".

В какой-то момент я понял, что абсолютно перестал быть эффективным или хотя бы радоваться жизни. Решил, что это срочно надо менять. Сейчас есть запал по-новому проживать жизнь – полезно, качественно, потому что именно сейчас стоит объединяться вокруг себя и друг друга,

– говорит исполнитель.

Команда, которая работала над релизом, говорит, что песня нестандартная по форме. Начало – в стиле 70-х, второго куплета вообще не существует, а вместо него звучит треп-бит.

Кадр из клипа Дантеса / Фото предоставлено пресс-службой

Вдохновил Василий Стус

Для Дантеса еще одним источником вдохновения для трека стала жизнь украинского поэта Василия Стуса, который несмотря на постоянную борьбу оставался активным общественным деятелем.

Я начал читать стихи Василия Стуса, хотя многие из моего окружения утверждали, что они сложные, но мне показались невероятными. Поэтому я собственно и захотел написать что-то на его стихи. Так родилась "Я останусь молодым,

– добавляет артист.

Поэтому, концепция клипа закручена вокруг дуализма в личности артиста, который выражается через противостояние двух внутренних "я". Одно из них стремится к совершенству, избегая ошибок, тогда как второе не боится рисковать и переступать границы.

Кадр из нового клипа Дантеса / Фото предоставлено пресс-службой

Клип к треку "Я останусь молодым" сняла украинский клипмейкер и режиссер Таню Муиньо, лауреат MTV Video Music Awards. Режиссер известна своим сотрудничеством с Гарри Стайлзом, Сэмом Смитом, Ленни Кравицем, Дженнифер Лопес и многими другими.