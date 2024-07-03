Трек Blue из нового альбома Билли Айлиш создал новый тренд в тиктоке: что снимают пользователи

Американская певица продолжает поражать поклонников своим творчеством и кропотливой работой над музыкальным стилем. Одна из ее последних работ принесла не только новую волну популярности, но и пробилась в тренды тиктока.

Билли Айлиш в юном возрасте стала той, которая поразила мир новым подходом к музыке. Ее песни частенько бьют рекорды, а сама исполнительница уже стала лауреатом ряда престижных премий. Далее в материале Show 24 рассказываем о новом тренде в тиктоке и что известно о треке из свежего альбома.

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Пользователи вдохновились треком Blue из альбома HIT ME HARD AND SOFT. Важная деталь, что цветом, который отвечает за создание соответствующего настроения, является синий (голубой). Поэтому отсюда следует, что тренд базируется именно на этой цветовой гамме. К тому же исполнительница использовала образ воды, что стал еще одним ключевым элементом.

Сам тренд заключается в том, что сначала вы снимаете себя с ненакрашенным лицом. Тогда берете стакан или любую другую емкость с водой и пробуете красиво вылить ее на лицо. Далее должен идти следующий кадр с макияжем в голубых или синих оттенках.

Больше всего придется поработать с переходом, ведь он должен быть плавным, без пробелов, чтобы один кадр сразу же менялся на второй. Тогда нужно подпеть словами из песни, чтобы окончательно реализовать идею.

Вообще суть заключается в том, что пользователи вдохновились идеей Билли и использовали воду, как этап трансформации. К слову, певица в песне вспоминает образ бабочки, поэтому некоторые даже рисуют на лице бабочек, чтобы полностью соответствовать образу в упомянутой песне.

Добавим, что нужно использовать такую косметику, которая при попадании воды не растечется и не испортит образ. На видео можете увидеть, что этот тренд собирает миллионные просмотры и лайки. А комментарии состоят из слов восторга и положительных эмоций.

Что известно о треке

В этом году в мае Билли Айлиш выпустила свой третий студийный альбом, в который вошло 10 песен, которые до этого момента еще никто не слышал. Певица в композициях заложила не только различные смыслы, но и рассказала об определенных моральных трудностях: неудачные отношения, неприятие себя, слава в раннем возрасте и тому подобное.

В песне Blue она подняла сразу несколько важных вопросов: депрессия, страх, ответственность перед семьей, любовь и обстоятельства, которые связывают руки.

Billie Eilish – BLUE: слушайте песню онлайн

С даты релиза песня на платформе ютуб набрала почти 12 миллионов просмотров. Она завораживает слушателей медленным ритмом, нежным пением и глубиной слов.