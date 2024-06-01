Вдохновляет на отличное настроение и зажигательный танец: в тиктоке завирусился польский трек

1 июня 2024, 23:30
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Уже несколько недель пользователи соцсети оставляют положительные комментарии под оригинальным видео с песней Ona chce wariata. После просмотра так и хочется повторить танец и выучить слова.

Тренд начался с того, что исполнительница песни начала публиковать в тиктоке видеонарезки из клипа под самую зажигательную часть композиции. Sylwia Morcinek очаровала не только хорошим голосом, но и шикарным образом, подробнее в материале Show 24.

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Что интересно, песня настолько легко воспринимается на слух, что польский язык становится понятным и без переводчика.

Чтобы присоединиться к тренду нужно сделать несколько простых шагов. Прежде всего стоит запомнить слова припева. Далее можно попробовать повторить образ певицы или надеть то, что больше всего нравится. И самое главное – повторить движения, которые идеально накладываются на слова песни или создать собственный танец.

@wezniepytajofficial Grubo ponad 1 000 000 wyświetleń na Tiktoku ️️ Dziękujemy wam! Premiera 29.05️️ #nowość #beskidy #góralka #śpiew #polska #dlaciebie ♬ dźwięk oryginalny - wezniepytajofficial
@katharinakey0 A crazy woman looking for a crazy person? #polskapiosenka #polskakobieta #polskimodernfolk ♬ dźwięk oryginalny - wezniepytajofficial
@olunia.k86 #dlaciebie #viraltiktok #zabawa #tiktok #milosc #fyp #️ ♬ dźwięk oryginalny - wezniepytajofficial
@kindziaks7 Czy może mieć chłopaka?#dlaciebie#dc#viral#fyp#milosc#tylkociebiechce#polishgirl#like#hot#foryou ♬ dźwięk oryginalny - wezniepytajofficial

Что известно о треке

Это песня польской группы Wez nie pytaj. Девиз команды – сила, энергия, эндорфины. Коллектив состоит из трех человек: Sylwii, Wojtka, Mateusza.

25 апреля этого года команда выпустила песню Ona chce wariata, а несколько дней назад презентовала клип, который уже имеет десятки тысяч просмотров.

Weź Nie Pytaj – Ona Chce Wariata: смотреть видео онлайн

Поэтому, если вам пришлась по душе песня и тренд, то можете смело снимать свое видео.

Автор: Марта Гнат