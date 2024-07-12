Пели Пивоваров, KOLA, MONATIK: вирусный челлендж в тиктоке уже заполонил Украину

12 июля 2024, 23:30
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В соцсети вирусится, на первый взгляд, простой тренд, но повторить его могут не все. Украинские знаменитости в очередной раз доказали, что любые вызовы им точно по зубам.

Сейчас довольно популярный тренд, где нужно спеть цифры на английском языке от 1 до 8. Однако, чтобы задача была сложнее, цифры составлены определенной пирамидкой, и каждое новое предложение имеет другие цифры. Однако постоянной остается только одна – 8. Подробнее о том, как знаменитости влились в тренды, читайте в материале Show 24.

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В общем, уже упомянутый набор цифр – это своеобразная музыкальная ритмическая считалочка. Ее используют для того, чтобы попробовать собственные силы и просто развлечься. Все что нужно сделать, так это выучить или просто зачитать пирамидку из цифр.

Далее есть два варианта, которые или облегчают тренд, или усложняют его. Легкий вариант – во время зачитывания добавляете ритма благодаря щелчку пальцев. Сложный – выбираете любой трек (минус) и пытаетесь уложиться в его ритм.

Артем Пивоваров, Дмитрий Монатик и Kola не только стали частью тренда, но и проявили высокий уровень профессионализма.

@monatik.official 12345678 #MONATIK #12345678 #trend #fypシ #монатік #тікток ♬ оригінальний звук - Dmytro Monatik
@kola___official

До кінця️

♬ оригінальний звук - KOLA

Отметим, что даже обычные пользователи тиктока поразили талантом в этом тренде.

@axlreturn 12345678 addict #trend #sister #sing @Shantias ♬ sonido original - Axel Egestti
@iam.giuliana 12345678 Guess who was bored and wanted to avoid to study #12345678 ♬ Originalton - Giuliana
@remembermonday_

This was sooo hard!

♬ original sound - remembermonday_

Тренд не только раскрывает новые таланты, но и дает возможность креативить и проявлять себя. Поэтому, если до сих пор сомневаетесь в своих возможностях, то стоит попробовать. Вдруг именно вы станете будущей звездой тиктока.

Автор: Марта Гнат