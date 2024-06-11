Будет очень горячо: летний танцевальный хит Дуа Липы разрывает тикток

11 июня 2024, 23:30
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Более 60 тысяч видео сняли пользователи под песню британской певицы. Более того, из этого даже получился мегатренд.

Уже несколько месяцев подряд тикток продолжают покорять ролики с зажигательным и пластичным танцем под песню Training Season – Dua Lipa. Что известно о тренде и как его повторить – далее в материале Show 24.

Интересно Греческие мотивы пробрались сквозь тернии современных трендов тиктока

Под упомянутую песню тиктокеры придумали танец, движения которого соответствуют словам песни. Самое важное – быть пластичным и попадать в такт музыки. На первый взгляд, может показаться, что танец довольно сложный и повторить его не удастся.

Однако предлагаем посмотреть видео с обучением движений, которые на самом деле довольно просты. Рекомендуем много раз повторять отдельно элементы, а затем попробовать составить их в общий танец.

А вот одни из лучших видео тренда, которые собрали сотни тысяч лайков, комментариев. А некоторые ролики даже лайкнула и репостнула сама исполнительница.

@beginsisters_official Bonjour tout le monde ! Have a beautiful Wednesday World ! Love this fun dance cover ️?? Hope to make you smile this morning spreading you joy Nous souhaitons vous faire sourire ce matin et nous vous envoyons toutes nos ondes positives ?? DC: @Matt We are @Ophé and @annflo_begin happy sisters and dancers from Québec in Canada Make sure to join our community for your daily dose of dance and good vibes Nous parlons français et anglais. We speak French and English #beginsistersofficials #dancevideo #danceduo #entertainment #goodvibes #dancerlife #sisters #sisterhood #sistersquad #fyp ♬ TRAINING SEASON x DONT STOP THE MUSIC by Adamusic - Adam Wright

@brookieandjessie

dula peep xxx

♬ TRAINING SEASON x DONT STOP THE MUSIC by Adamusic - Adam Wright
@tessfoleyy suits‍♀️️? #dance #danceacc #dancetok #danceshow #suits #dancecostume #dancers #outfit #outfittok #outfitinspo #outfitacc #inspo #inspoacc #duo #duotok ♬ TRAINING SEASON x DONT STOP THE MUSIC by Adamusic - Adam Wright
@thepitmansisters @Dua Lipa >>> dc @Matt ♬ TRAINING SEASON x DONT STOP THE MUSIC by Adamusic - Adam Wright
@gianina dc @Matt ♬ TRAINING SEASON x DONT STOP THE MUSIC by Adamusic - Adam Wright

Что известно о песне

Трек вышел еще 16 февраля и на платформе ютуб официальный видеоклип собрал уже почти 35 миллионов просмотров.

Dua Lipa – Training Season: смотреть видео онлайн

Исполнительница поет о том, какой партнер ей нужен, отмечая, что знает себе цену. Что интересно, в конце клипа все мужчины крутятся вокруг певицы и бьются за ее внимание, однако ни один так и не привлек к себе расположение девушки.

Автор: Марта Гнат