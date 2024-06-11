Будет очень горячо: летний танцевальный хит Дуа Липы разрывает тикток

Более 60 тысяч видео сняли пользователи под песню британской певицы. Более того, из этого даже получился мегатренд.

Уже несколько месяцев подряд тикток продолжают покорять ролики с зажигательным и пластичным танцем под песню Training Season – Dua Lipa. Что известно о тренде и как его повторить – далее в материале Show 24.

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Под упомянутую песню тиктокеры придумали танец, движения которого соответствуют словам песни. Самое важное – быть пластичным и попадать в такт музыки. На первый взгляд, может показаться, что танец довольно сложный и повторить его не удастся.

Однако предлагаем посмотреть видео с обучением движений, которые на самом деле довольно просты. Рекомендуем много раз повторять отдельно элементы, а затем попробовать составить их в общий танец.

А вот одни из лучших видео тренда, которые собрали сотни тысяч лайков, комментариев. А некоторые ролики даже лайкнула и репостнула сама исполнительница.

Что известно о песне

Трек вышел еще 16 февраля и на платформе ютуб официальный видеоклип собрал уже почти 35 миллионов просмотров.

Dua Lipa – Training Season: смотреть видео онлайн

Исполнительница поет о том, какой партнер ей нужен, отмечая, что знает себе цену. Что интересно, в конце клипа все мужчины крутятся вокруг певицы и бьются за ее внимание, однако ни один так и не привлек к себе расположение девушки.