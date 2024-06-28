Удобная и стильная одежда в европейских странах: что за тренд вирусится в тиктоке

28 июня 2024, 23:30
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Уже длительное время в социальной сети популярны видео со сравнением в стилях одежды американок и европеек. Люди настолько в восторге от такой идеи, что не могут дождаться, когда их страна окажется в центре внимания.

Тиктокерка, которая записана под именем itskajja, пленила сеть яркими роликами, где показывает, как удобная и комфортная одежда выглядит в Америке, а как в Европе. Что интересно, видео собирают миллионные просмотры и сотни тысяч лайков и комментариев. Подробнее о тренде – рассказываем в материале Show 24.

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На первый взгляд, может показаться, что тренд довольно простой и не требует сверхусилий. Однако все не так. Сначала нужно подобрать образы, которые соответствуют стилю каждой из выбранной страны. Самое важное – найти столько одежды, чтобы не повторялись сочетания, а отличались между собой.

Пожалуй, легче будет с американским стилем, ведь там преобладает стиль оверсайз, который очень легко воспроизвести, потому что кроме простоты выбора он еще и не требует каких-то чрезвычайных сочетаний.

Далее тиктокера сочетает элементы танцевальных движений под песню Training Season – Dua Lipa, чем придает видео дополнительного драйва и задора.

@itskajja Who’s next? #newtrend #challenge #dance #dancing #fyp #nationality #girlpower #fypシ゚viral #fashion #ootd #style #styleinspo #streetstyle ♬ TRAINING SEASON x DONT STOP THE MUSIC by Adamusic - Adam Wright
@itskajja I tried my best?? Who’s next??️ #dance #dancing #style #fashion #girlsbelike #newtrend #fypシ゚viral #comfortable #ootd ♬ TRAINING SEASON x DONT STOP THE MUSIC by Adamusic - Adam Wright
@itskajja I see all your comments and will try to do all the countries️?thank you for support, I'm glad that you like these type of videos #dance #fashion #girls #style #challenge #fypシ゚viral #newtrend #dancing ♬ TRAINING SEASON x DONT STOP THE MUSIC by Adamusic - Adam Wright

@itskajja I tried my best!! Who’s next?️ #country #newtrend #countries #fashion #city #fashioninspo #ootd #fypシ゚viral ♬ TRAINING SEASON x DONT STOP THE MUSIC by Adamusic - Adam Wright

В комментариях пользователи оставляют просьбы, чтобы девушка выбрала их страну для следующего ролика.

К слову, под уже упомянутую песню сняли более 60 тысяч видео с различными трендами.

Автор: Марта Гнат