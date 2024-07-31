Красота Карпат и воспоминания о детстве: что за тренд вирусится в тиктоке

С началом лета украинцы начали освещать в сети свой отдых в горах или дома. Тренд настолько быстро распространился, что начал вдохновлять все больше пользователей снимать похожие видео.

Романтизация родительских домов, родных пейзажей и отдыха в Карпатах продолжает собирать десятки тысяч лайков и просмотров. Украинцы активно приобщаются к публикации контента и очаровывают других красотой природы. Подробнее о тренде – рассказываем в материале Show 24.

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Это одна из самых красивых подборок видео и одновременно – самая простая в создании. В тренде сосредотачивается внимание на эстетике, поэтому стоит показать как можно больше кадров, которые ее касаются. Цветы, поле, родные домики, деревья, горы, река и даже семья могут стать героями ваших видео. Главными являются плавные переходы между кадрами и медленный съем ролика.

Следующим шагом является надпись на видео, который можно сделать коротким "Эстетика" или "Карпаты", или – длиннее, процитировав песню. Напоследок, добавьте мелодию к готовому видео и очаровывайте красотой природы других пользователей.

Что известно о треке

В 1975 году мир услышал песню "Катерина". Она принадлежит львовской группе "Арника", которая получила бешеную популярность в 1970-1980-х годах.

Благодаря протекции музыканта Владимира Ивасюка, коллектив сотрудничал с армянским композитором Алексеем Экимяном, который написал музыку для хита "Катерина". Мужчина одновременно выступил автором слов для песен Софии Ротару и Вахтанга Кикабидзе.

Интересно, что текст песни был положен на стихи Константина Морозова, которые продолжают петь тысячи украинцев.

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Так, тренд подарил новую жизнь легендарной песне. Наслаждайтесь родными пейзажами и делитесь кадрами с другими.