Песня Alibi, создана международным трио исполнителей – Sevdaliza, Pabllo Vittar и Yseult - стала настоящим вирусным феноменом на платформе TikTok. Как это произошло и о чем композиция – далее в материале.

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Самое популярное видео на TikTok, где девушка танцует под Alibi, уже собрало 5,2 миллиона лайков.

Другие пользователи платформы также активно создают липсинги, танцевальные челленджи и креативные эдиты под эту песню.

Отметим, ALIBI сочетает английский, португальский, испанский и французский языки и углубляется в сложную природу любви, сочетая темы страсти, боли, зависимости и красоты.

Композиция привлекает внимание своим уникальным звучанием, которое критики описывают как "чувственное и гипнотическое".

Интересно, что Alibi содержит сэмпл из песни Rosa колумбийской певицы Totó la Momposina, которая сама является версией кубинского сона, уходящего корнями до 1918 года. Это придает песне особый колорит.

Totó la momposina – Rosa: смотрите видео онлайн

Отметим, через месяц после релиза Alibi превысила отметку в 98 миллионов прослушиваний на Spotify, что свидетельствует о ее огромной популярности среди слушателей по всему миру. Кроме того, клип на композицию в ютубе посмотрели уже более 43 миллионов раз.

SEVDALIZA – ALIBI FT. PABLLO VITTAR & YSEULT: смотрите видео онлайн

В общем коммерческий успех трека впечатляет: Alibi вошла в топ-10 чартов в девяти странах Европы и Южной Америки, а также заняла 16 место в престижном Billboard Global 200. В США трек дебютировал на 95 позиции Billboard Hot 100.