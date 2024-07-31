Романтизація батьківських будинків, рідних краєвидів та відпочинку у Карпатах продовжує збирати десятки тисяч лайків та переглядів. Українці активно долучаються до публікації контенту та зачаровують інших красою природи. Детальніше про тренд – розповідаємо у матеріалі Show 24.

Цікаво Підкорює світові чарти та тікток: як пісня Alibi стала новим хітом сучасності

Це одна із найгарніших добірок відео й водночас – найпростіша у створенні. У тренді зосереджується увага на естетиці, тому варто показати якомога більше кадрів, які її стосуються. Квіти, поле, рідні хатинки, дерева, гори, річка та навіть родина можуть стати героями ваших відео. Найголовнішими є плавні переходи між кадрами та повільне знімання ролика.

Наступним кроком є напис на відео, який можна зробити коротким "Естетика" чи "Карпати", або – довшим, процитувавши пісню. Наостанок, додайте мелодію до готового відео та зачаровуйте красою природи інших юзерів.

Що відомо про трек

У 1975 році світ почув пісню "Катерина". Вона належить львівському гурту "Арніка", який здобув шалену популярність у 1970-1980-х роках.

Завдяки протекції музиканта Володимира Івасюка, колектив співпрацював з вірменським композитором Олексієм Екімяном, який написав музику для хіта "Катерина". Чоловік водночас виступив автором слів для пісень Софії Ротару та Вахтанга Кікабідзе.

Цікаво, що текст пісні був покладений на вірші Костянтина Морозова, які продовжують співати тисячі українців.

ВІА "Арніка" – "Катерина": слухайте пісню онлайн

Так, тренд подарував нове життя легендарній пісні. Насолоджуйтеся рідними краєвидами й діліться кадрами з іншими.