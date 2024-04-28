Билеты на дебютный концерт в Жовтневом дворце в Киеве раскупили всего за 15 часов. В то же время, организаторы объявили о всеукраинском туре еще по 17 городами. Уже завтра, 29 апреля, шоу покажут во Львовской опере. Правда, билеты там тоже разобрали с невероятной скоростью – 22 часа.

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Что известно о мюзикле "Ты [Романтика]"

Музыкальная постановка основана на историческом альбоме, в который входит 17 различных композиций, где каждая плавно перетекает из предыдущей, образуя целостный рассказ, что позволяет слушателям погрузиться в бурную эпоху украинской литературы – расстрелянное возрождение.

МУР – "Ты [Романтика]": смотрите видео онлайн

В самом мюзикле участвует команда из 14 актеров, 12 танцоров и пяти музыкантов. Композитор Виктор Ткаченко, создавший музыку к альбому, ведет музыкальную партитуру, а Инна Матюшина руководит хореографией. Продуманные костюмы для всего актерского состава разработала мастерская Леси Патоки.

Тиктокеры активно публикуют видео с выступления и делятся своими впечатлениями. По их словам, мюзикл вызывает мурашки по телу и моментами умиляет до слез. Они убеждены, что эту шедевральную историю должны увидеть все.

Что известно об альбоме "Ты [Романтика]"