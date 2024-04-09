Я хочу петь, как Мадонна: тикток разрывают манифестные видео девушек под песню Sebastian Schub
Тикток покорил фрагмент песни Sebastian Schub "Sing Like Madonna", который вдохновляет юзеров снимать роскошные видео, где они эстетично танцуют на фоне красивых локаций.
Тикток – это та социальная сеть, которая делает из песни настоящий хит, а из молодых артистов – мировых звезд.
К слову В тикток вирусяться щемящие видео с домашними любимцами, которых больше нет рядом
Что известно о треке "Sing Like Madonna"
Итак, в тикток завирусился трек исполнителя Sebastian Schub "Sing Like Madonna". Кстати, речь идет не о полном сингле, а лишь о его фрагменте – припев. Песня еще не вышла, впрочем, пользуется большой популярностью. Именно поэтому имеет все шансы завоевать титул настоящего хита в будущем.
Однако даже фрагмент трека уже успел покорить сеть, став трендом, а его строки "Я хочу петь, как Мадонна. Я хочу танцевать, как королева. Не хочу смотреть на звезды. Я хочу, чтобы они смотрели на меня" вдохновляют тысячи юзеров снимать эстетические рилсы.
Девушки записывают чувственные видео, в которых говорят о важных вещах на фоне сказочных мероприятий или городской вечерней толпы.
Другие же красиво танцуют или позируют.
Кстати, к такому дэнс флешмобу присоединилась и блогерша Даша Квиткова. Инфлюенсерка поделилась своими мыслями: мол, ваша жизнь кардинально изменится, если вы позволите себе быть абсолютно разными. В ролике Даша танцует в роскошном номере.
Сам же фрагмент исполнения Sebastian Schub с треком "Sing Like Madonna" набрал почти 100 тысяч лайков в тикток.