Тікток – це та соціальна мережа, яка робить із пісні справжній хіт, а з молодих артистів – світових зірок.

До слова У тікток вірусяться щемливі відео з домашніми улюбленцями, яких більше немає поруч

Що відомо про трек "Sing Like Madonna"

Так, у тікток завірусився трек виконавця Sebastian Schub "Sing Like Madonna". До речі, мова йде не про повний сингл, а лише про його фрагмент – приспів. Пісня ще не вийшла, утім, користується неабиякою популярністю. Саме тому має всі шанси завоювати титул справжнього хіта в майбутньому.

Однак навіть фрагмент треку вже встиг підкорити мережу, ставши трендом, а його рядки "Я хочу співати, як Мадонна. Я хочу танцювати, як королева. Не хочу дивитися на зорі. Я хочу, щоб вони дивилися на мене" надихають тисячі юзерів знімати естетичні рілси.

Дівчата записують чуттєві відео, у яких говорять про важливі речі на тлі казкових заходів чи міського вечірнього натовпу.

Інші ж красиво танцюють чи позують.

До речі, до такого денс флешмобу долучилася й блогерка Даша Квіткова. Інфлюенсерка поділилася своїми думками: мовляв, ваше життя кардинально зміниться, якщо ви дозволите собі бути абсолютно різними. У ролику Даша танцює в розкішному номері.

Сам же фрагмент виконання Sebastian Schub із треком "Sing Like Madonna" набрав майже 100 тисяч вподобайок у тікток.