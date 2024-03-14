Тоня Матвиенко рассекретила, какую фамилию носит ее младшая дочь: "Это было решение Арсена"
Источник:Радио Проминь
Украинская певица Тоня Матвиенко призналась, какую фамилию носит ее младшая дочь Нина. Оказывается, это фамилия не Арсена Мирзояна.
У звездной пары Тони Матвиенко и Арсена Мирзояна подрастает общая дочь Нина, которая родилась 15 января 2016 года.
Какую фамилию носит дочь Мирзояна и Матвиенко
Девочку назвали в честь ее артистки-бабушки Нины Митрофановны Матвиенко, которая при жизни ее просто обожала. До недавнего времени все думали, что дочь Тони и Арсена носит папину фамилию. Впрочем, как оказалось, это не так.
По словам Тони, Нина продолжила их певческую династию и записана в свидетельстве о рождении как Матвиенко. На этом настоял Мирзоян. Певец изъявил желание, чтобы дочь продолжила род Матвиенко. Как отметила Тоня, она такого не ожидала от мужа.
Дочь – Нина Матвиенко. Потому что так Арсен захотел. Мы назвали дочку в честь мамы, но то, что он пойдет аж так до конца в этом, то даже я этого не ожидала. Когда приехали оформлять документы, он настоял, чтобы фамилия была Матвиенко. Сказал: "Пусть она продолжает ваш великий женский род",
– призналась Тоня.
Что известно о браке Матвиенко и Мирзояна
- Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян познакомились на съемках 1 сезона "Голоса страны" в 2011 году.
- Чувства между звездами вспыхнули не сразу. Бурный роман начался между ними в 2013 году.
- Арсен Мирзоян в то время был женат и имел двух сыновей. Впрочем, любовь к Тони оказалась сильнее, поэтому он развелся.
- В 2016 году у звездной пары родилась дочь Нина.