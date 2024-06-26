Все были шокированы: Тина Кароль инкогнито пробралась на выступление известного украинского певца

Тина Кароль устроила сюрприз на концерте Shumei, который прошел во Львове. Знаменитость приехала на выступление певца, хотя он этого и не ожидал.

Тина отметила, что сделала это для того, чтобы вместе попеть. Певица даже поделилась видео этого трогательного момента в своих социальных сетях.

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Так, чтобы сохранить интригу, Кароль надела плащ с капюшоном, который позволил ей смешаться с толпой зрителей. Артистка подкралась к самой сцене, где выступал Shumei. В момент, когда Олег заметил Тину, на его лице читались нескрываемый восторг от неожиданного появления звездной коллеги. Далее исполнительница поднялась на сцену, и дуэт поразил публику своим выступлением. Зрители были в восторге от такого неожиданного поворота событий на концерте.

Что известно о сотрудничестве Тины Кароль и Shumei