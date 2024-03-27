Тина Кароль рассекретила, ходит ли на свидания с мужчинами

Личную жизнь Тина Кароль держит за десятью замками. Одновременно вопросы об отношениях звезды очень интересуют ее поклонников, и теперь она раскрыла некоторые подробности.

В частности, певица поделилась, ходит ли на свидания. Об этом она рассказала на премьере долгожданного фильма "Я, Победа и Берлин".

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Посещает ли Тина Кароль свидания

Певица призналась, что пока никто ей не предлагает сходить на романтическую встречу.

К сожалению, не приглашают на свидание, но сегодня не об этом,

– отметила знаменитость.

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Что известно о личной жизни Тины Кароль