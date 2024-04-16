Одна маленькая вечность, - жена Тимура Мирошниченко призналась, сможет ли усыновить второго ребенка

Инна, жена украинского телеведущего Тимура Мирошниченко, удивила поклонников новостью. Женщина поделилась радостной вестью о том, что она смогла стать кандидаткой на усыновление ребенка.

Супруги Инна и Тимур уже имеют опыт в адопции детей. Так, прошлом году пара усыновили мальчика Марселя.

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Инна Мирошниченко стала кандидаткой на усыновление

Возлюбленная Мирошниченко призналась фанатам, что решала определенные вопросы в Киевской Службе по делам детей и семьи. Как потом оказалось, она там получила документы, подтверждающие ее статус кандидата в усыновители.

Одна маленькая вечность, и я снова официально кандидат в усыновители,

– рассказала женщина.



Инна Мирошниченко стала кандидатом на усыновление / Скриншот из инстаграмм-сторис

Инну ждет долгий процесс поиска ребенка. Дело в том, что в прошлый раз, когда пара впервые занималась усыновлением, то им говорили, что нет детей, которых они могут забрать.

Супруги Мирошниченко проходили курсы усыновителей

Ведущий ранее рассказывал, что на курсах тренеры побуждают усыновить двух или более детей: так они "прощупывают", кто насколько готов к отцовству. Все тогда отказывались, но Мирошниченко определились еще в тот момент.

Тренеры решили, что звездным родителям можно усыновить только одного ребенка. Так Инна подалась на курсы во второй раз.

Я не буду утверждать что это на 100% правдивая информация, но нам сказал не один человек, что мы едва ли не первые в истории Украины, кто в течение одного календарного года проходят эти курсы дважды. Потому что мы свой сертификат уже использовали,

– добавил ведущий.

Тимур Мирошниченко добавил, что ему было крайне сложно посетить 90% занятий. Поэтому Инна проходит курсы как мать-одиночка. В конце процесса просто состоится суд внутрисемейного усыновления.