Это только начало, – Инна Мирошниченко призналась о трудностях с усыновленной дочкой
Источник:Инна Мирошниченко
Супруги Мирошниченко недавно удочерили 8-летнюю девочку, по имени Ангелина. Жена Тимура, Инна, рассказала, что усыновленная дочь пока привыкает к семейным правилам, с чем у неё возникають трудности.
В то же время женщина показала первую встречу с Ангелиной. Как оказалось, девочку забрали из заведения, который эвакуировали на побережье Балтийского моря в феврале 2022 года,
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Инна Мирошниченко поделилась, что сейчас ей трудно решить определенные вопросы, касающиеся дочери. Ангелина все еще адаптируется к новой жизни и познает мир.
Может показаться, что для ребенка это счастливый конец, где "и жили они долго и счастливо". Но на самом деле это только начало. И дается оно тяжело. Ангелине 8. Вся ее жизнь прошла в стенах заведения, она не знает, что существует какая-то другая жизнь,
– призналась супруга Тимура.
Инна Мирошниченко о дочери Ангелине / Скриншот из инстаграм-сторис
По словам женщины, она хотела быть приветливой мамой, которая является другом. Однако, реальность немного другая. Инна должна ограничивать использование телефона ребенку, делать ему замечания, когда слышит ненормативную лексику, и запрещать смотреть в таком юном возрасте тикток.
"Для восьмилетки ты далеко не мечта", – подчеркнула Мирошниченко.
Также, оказывается, девочка очень плохо ест, вероятно, из-за стресса. На предложения Инны что-то приготовить, дочь сразу начинает плакать.
Я стараюсь готовить или заказывать то, что, как мне говорили, Ангелина любит. Но все равно дома ты не воспроизведешь вкус столовой,
– поделилась Инна.
Инна Мирошниченко о питании дочери / Скриншот из инстаграм-сторис
Что известно о названной дочери Мирошниченко
- В октябре 2023 года начался процесс усыновления второго ребенка. Женщина подавала документы самостоятельно.
- После прохождения специальных курсов жене Тимура установили критерии: девочка 8-10 лет без социальной истории.
- В течение длительного времени супруги не могли найти ребенка, который бы подходил по пунктам. Впрочем, 15 мая, в Международный день семьи, у пары получилось. Инна позвонила в службу по делам детей и неожиданно увидела анкету Ангелины, которая позже стала членом семьи.