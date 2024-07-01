Это только начало, – Инна Мирошниченко призналась о трудностях с усыновленной дочкой

Супруги Мирошниченко недавно удочерили 8-летнюю девочку, по имени Ангелина. Жена Тимура, Инна, рассказала, что усыновленная дочь пока привыкает к семейным правилам, с чем у неё возникають трудности.

В то же время женщина показала первую встречу с Ангелиной. Как оказалось, девочку забрали из заведения, который эвакуировали на побережье Балтийского моря в феврале 2022 года,

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Инна Мирошниченко поделилась, что сейчас ей трудно решить определенные вопросы, касающиеся дочери. Ангелина все еще адаптируется к новой жизни и познает мир.

Может показаться, что для ребенка это счастливый конец, где "и жили они долго и счастливо". Но на самом деле это только начало. И дается оно тяжело. Ангелине 8. Вся ее жизнь прошла в стенах заведения, она не знает, что существует какая-то другая жизнь,

– призналась супруга Тимура.



Инна Мирошниченко о дочери Ангелине / Скриншот из инстаграм-сторис

По словам женщины, она хотела быть приветливой мамой, которая является другом. Однако, реальность немного другая. Инна должна ограничивать использование телефона ребенку, делать ему замечания, когда слышит ненормативную лексику, и запрещать смотреть в таком юном возрасте тикток.

"Для восьмилетки ты далеко не мечта", – подчеркнула Мирошниченко.

Также, оказывается, девочка очень плохо ест, вероятно, из-за стресса. На предложения Инны что-то приготовить, дочь сразу начинает плакать.

Я стараюсь готовить или заказывать то, что, как мне говорили, Ангелина любит. Но все равно дома ты не воспроизведешь вкус столовой,

– поделилась Инна.



Инна Мирошниченко о питании дочери / Скриншот из инстаграм-сторис

Что известно о названной дочери Мирошниченко