Скоро нас будет уже шестеро, – Тимур и Инна Мирошниченко в четвертый раз станут родителями

Супруги Мирошниченко на протяжении длительного времени пытались усыновить ребенка и рассказывали поклонникам успехи по процессу. Пара сообщила, что им таки удалось достичь желаемого – теперь звезды уже со временем станут родителями в четвертый раз.

В конце мая ведущий жаловался на сложный процесс усыновления ребенка. Он жаловался на строгие ограничения, которые семья получила от тренеров. Впрочем, супругам таки удалось все пройти и теперь готовится к пополнению в семье.

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Тимур и Инна опубликовали совместное фото с детьми. Женщина предстала в белой полосатой рубашке и черной юбке с вырезом на ноге. Ведущий был одет в бежевую футболку и камуфляжные штаны. В то же время сыновья пары надели шорты и футболки, а дочь – фатиновое платье цвета радуги.

"Семья. На этой фотографии нас пятеро, а совсем скоро будет уже шестеро", – отметила пара.

Инна Мирошниченко добавила, что вместе с мужем скоро усыновит второго ребенка. Несмотря на хейт некоторых пользователей, женщина призвала слушать свое сердце.

Я счастливая многодетная мама, которая готовится принять в семью четвертого ребенка. Читаю иногда сейчас, что мы "коллекционируем детей" или "пиаримся" на этом. Всегда будут те, кто критикует и навязывает свое видение. Идите по зову сердца. Не по словам других людей. Потому что сердце знает, в чем нуждается ваша душа именно сейчас,

– подчеркнула жена ведущего.

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