Тикток разрывает мем о соревнованиях в лайках под трек внука Боба Марли

В тикток может завируситься даже самое абсурдное видео, которое впоследствии разлетится на сотню мемов.

Юзеры постоянно соревнуются за лайки и просмотры в социальных сетях. Особенно – у тикток. Креативные рилсы, снятые под популярные треки, мгновенно попадают в тренды.

К слову Феномен тиктока: трек Make You Mine продолжает разрывать сеть

Так, собственно, произошло и с роликами о клубнике в шоколаде, липсинком австралийской бьюти блогерши Лии Халтон под трек внука Боба Марли YG Marley "Praise Jah in the Moonlight" и реакцией геймера. Первое набрало 273 миллиона просмотров.

Второе – 485 миллионов. А третье – почти 149 миллиардов.

Такой ажиотаж на эти видео дал толчок к созданию рикроллов (интернет-мемов). Тиктокеры высмеивают других, которые соревнуются за лайки и просмотры, снимая реально бессмысленные ролики.

Рикролл распространяют под трек, кстати, внука Боба Марли.

Что известно о треке внука Боба Марли

YG Marley выпустил свой первый сингл "Praise Jah in the Moonlight" зимой 2023 года. В песне певец замиксовал вокал своей матери Лорин Хилл и сэмплы песни его деда Боба Марли "Crisis" 1978 года, которую он исполнял с группой Wailers.

За считанные дни композиция попала в чарты, а в тикток стала настоящим трендом. Люди со всего мира снимают под него сотни тысяч рилсов. Таких видео почти 2 миллиона в сети.

Кто-то вспоминает, как в свое время отрывался под песни Боба Марли, а теперь под музыку его внука.

Впрочем, большинство снимает прикольные липсинки, которые сразу становятся популярными.