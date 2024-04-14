Юзери постійно змагаються за вподобайки й перегляди в соціальних мережах. Особливо – у тікток. Креативні рілси, зняті під популярні треки, миттєво потрапляють до трендів.

До слова Феномен тіктока: трек Make You Mine продовжує розривати мережу

Так, власне, сталося і з роликами про полуницю в шоколаді, ліпсінком австралійської б'юті блогерки Лії Халтон під трек онука Боба Марлі YG Marley "Praise Jah in the Moonlight" і реакцією геймера. Перше набрало 273 мільйони переглядів.

Друге – 485 мільйонів. А третє – майже 149 мільярдів.

Такий ажіотаж на ці відео дав поштовх до створення рікроллів (інтернет-мемів). Тіктокери висміюють інших, які змагаються за вподобайки та перегляди, знімаючи реально безглузді ролики.

Рікролл поширюють під трек, до речі, онука Боба Марлі.

Що відомо про трек онука Боба Марлі

YG Marley випустив свій перший сингл "Praise Jah in the Moonlight" взимку 2023 року. У пісні співак заміксував вокал своєї матері Лорін Гілл й семпли пісні його діда Боба Марлі "Crisis" 1978 року, яку він виконував з групою Wailers.

За лічені дні композиція потрапила до чартів, а в тікток стала справжнім трендом. Люди з усього світу знімають під нього сотні тисяч рілсів. Таких відео майже 2 мільони в мережі.

Хтось пригадує, як свого часу відривався під пісні Боба Марлі, а тепер під музику його онука.

Утім, більшість знімає прикольні ліпсінки, які відразу стають популярними.