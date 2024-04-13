В интернете новая волна популярности хита “Make You Mine” певицы Мэдисон Бир. Хотя трек вышел еще в феврале 2024 года, он до сих пор уверенно держит свои лидерские позиции и не перестает быть вирусным.

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Новый виток популярности хита "Make You Mine"

Сейчас в тикток сингл набрал более миллиона отметок. А на YouTube клип насчитывает более 8 миллионов просмотров.

Тиктокеры продолжают записывать различные видео, используя сингл Мэдисон "Make You Mine". Кто-то, например, демонстрирует новую прическу под песню:

Другие же девушки публикуют зажигательные танцевальные рилсы, где щеголяют своей сексуальной пластикой:

А есть и такие, что просто косплеят Мэдисон:

Что известно о Мэдисон Бир

Мэдисон 25 лет. Свою первую популярность она получила благодаря Джастину Биберу, который опубликовал ее кавер на свой трек. Свой первый альбом Бир издала в 2013 году под названием "Melodies".

В 2017 году ходили слухи, что Бир встречалась с отпрыском супругов Виктории и Дэвида Бекхэмов – Бруклином. Впрочем, впоследствии они заявили, что просто друзья.

Кстати, в марте 2024 года Мэдисон попала почти во все украинские СМИ. Исполнительница вышла в свет в образе от украинского дизайнера Frolov. Певица выбрала нежно-розовый корсетный костюм, в котором выступала на одном из своих концертов в рамках мирового турне.