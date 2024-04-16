Тикток заполонили видео под зажигательный хит It's Raining Men

В сети тиктокеры подарили второе дыхание легендарному хиту из 80-х "It's Raining Men".

Это когда-то нам казалось, что хиты 80-90-х – не модно. Сейчас же наоборот: на пике популярности в сети именно эти синглы. Один из них – "It's Raining Men". Трек снова завирусился в интернете.

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Юзеры буквально засыпали тикток оригинальными видео под трек "It's Raining Men". Таких рилсов более 140 тысяч. И все они мгновенно попадают в тренды.

Кто-то демонстрирует под него свой фэшн образ, конечно, когда идет дождь.

Есть девушки, которые обольстительно танцуют под "It's Raining Men".

А другие в шутку дают совет относительно креативного подарка подруге.

Что известно о хите "It's Raining Men"

Без сомнения "It's Raining Men" стал международным хитом. Его считают символом эпохи диско, гей-гимном и гимном одиноких женщин, который, кажется, слышали все.

Трек написан в 1982 году группой The Weather Girls. Песню предлагали исполнить Дайане Росс, Шер, Барбаре Стрейзанд, впрочем, все они отказались. В конце концов, сингл попал к певицам Марте Вош и Изоре Армстид из The Weather Girls. Исполнительницы справились фантастически с исполнением, что принесло им мировую славу.

На YouTube клип на "It's Raining Men" насчитывает 90 миллионов просмотров.

The Weather Girls – It's Raining Men – смотреть онлайн клип: