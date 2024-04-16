Це колись нам здавалося, що хіти 80-90-х – не модно. Зараз же навпаки: на піку популярності в мережі саме ці сингли. Один із них – "It’s Raining Men". Трек знову завірусився в інтернеті.

До слова Тікток заполонили відео заквітчаних Карпат під пісню Володимира Івасюка

Юзери буквально засипали тікток оригінальними відео під трек "It’s Raining Men". Таких рілсів понад 140 тисяч. І всі вони миттєво потрапляють до трендів.

Хтось демонструє під нього свій фешн образ, звісно, коли іде дощ.

Є дівчата, які звабливо танцюють під "It’s Raining Men".

А інші жартома дають пораду щодо креативного подарунка подрузі.

Що відомо про хіт "It’s Raining Men"

Без сумніву "It’s Raining Men" став міжнародним хітом. Його вважають символом епохи диско, гей-гімном і гімном самотніх жінок, який, здається, чули всі.

Трек написано в 1982 році гуртом The Weather Girls. Пісню пропонували виконати Даяні Росс, Шер, Барбарі Стрейзанд, утім, усі вони відмовилися. Зрештою, сингл потрапив до співачок Марти Вош й Ізори Армстід із The Weather Girls. Виконавиці впоралися фантастично з виконанням, що принесло їм світову славу.

На YouTube кліп на "It’s Raining Men" нараховує 90 мільйонів переглядів.

The Weather Girls – It's Raining Men – дивитися онлайн кліп: