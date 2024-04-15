Тикток замойорен атмосферными видео из Карпат. Украинцы массово снимают нереальные ролики с горы Кукул, где весной буйно зацвели крокусы. Цветочное "одеяло" на фоне еще заснеженных Карпат просто поражает.

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Пользователи публикуют эстетические ролики под легендарную песню Владимира Ивасюка "Пісня буде поміж нас", что изрядно передает атмосферу Карпат. От этих видео просто дух захватывает.

Что известно о песне Владимира Ивасюка

Композицию "Пісня буде поміж нас" можно смело отнести к золотым хитам украинской музыкальной индустрии. Произведению Владимира Ивасюка более 50 лет, но он до сих пор имеет бешеную популярность среди меломанов.

Новое дыхание синглу дал именно тикток, где юзеры его распространяют массово. Они снимают рилсы на различную тематику.

Впрочем, сам Ивасюк вложил в композицию романтический подтекст. Песню певец посвятил молодой журналистке газеты "Молодой буковинец" Галине Тарасюк, с которой познакомился в 70-ых годах. Хотя отношения пары длились недолго, однако хит Ивасюка живет в сердцах слушателей уже не одно поколение. Он не теряет актуальности и до сих пор популярен.

Владимир Ивасюк – Пісня буде поміж нас – слушать онлайн песню: