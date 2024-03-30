Танцевальный батл под диско 70-х: тикток разрывает новый тренд

В тикток набирает обороты тренд на танцевальный батл под ремикс диско-хита 70-х "Blue Monday". В сети вспыхнул настоящий бум на такие шуточные видео.

Тикток – место, где можно хорошо проявить свою креативность. Итак, в социальной сети на пике популярности новый танцевальный батл под ремикс группы Above & Beyond на трек “Blue Monday”.

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В чем фишка тренда

Пользователи со всего мира записывают забавные ролики, где предстают боксерами на воображаемом ринге. Они имитируют бой, который сопровождается дискуссионным диалогом: вопросом и ответом. Это шуточные рилсы, где обыгрываются различные жизненные ситуации.

Например, девушка просит парня заказать ей кебаб, дочь отпрашивается у папы пойти погулять вечером или подруга убеждает свою подружку в том, чтобы та не писала бывшему.

Кстати, тренд подхватили и украинские звезды. Актеры Тарас Цимбалюк и Ирина Кудашова разыграли сценку, где выведывают, когда будут продолжения сериалов, в которых они снялись. Ирина интересуется у Тараса о новом сезоне "Женского доктора", а Цимбалюк у Кудашовой – о 4 сезоне "Школы"

Что известно о ремиксе "Blue Monday"

Кроме тренда на танцевальный батл, в тикток завирусился и ремикс трека "Blue Monday" четырехлетней давности, который создала популярная британская группа из нулевых Above & Beyond.

Интересно, что это не первый ремикс песни. В 1988 и 1995 годы тоже были выпущены два варианта трека. А сама оригинальная версия сингла была зарелизина в 1983 году другим британским бэндом New Order.

Благодаря Above & Beyond зажигательное диско в стиле 70-80-х снова на пике популярности и просто разрывает тикток.

Above & Beyond – Blue Monday – слушать онлайн: