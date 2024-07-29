Хозяевами вы не будете, – Бедняков возмутился одесситами, которые не знали о теракте в Оленовке

Ведущий Андрей Бедняков регулярно помогает ВСУ и освещает тему войны в своем блоге. Также мужчина посещает митинги, касающиеся освобождения пленных военных, в разных городах Украины.

Так, недавно шоумен посетил Одессу, где имел возможность присоединиться к похожей акции в поддержку защитников Украины. Он это сделал в День памяти теракта вблизи Оленовки, Донецкой области.

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Однако, услышанное Бедняковым после митинга сильно возмутило ведущего. От молодежи-одесситов прозвучала фраза "О, бл*, а что там опять за митинг?", на что сразу обратил внимание Андрей. Мужчина заметил, что стоит говорить о пленных военных и освещать преступления врага, чтобы потом россияне не захватили еще больше украинских территорий.

Эта акция была важна еще и тем, что сегодня годовщина страшного теракта в Оленовке, где было убито 54 украинских пленных и более 130 получило ранения. Людей без оружия в руках. Людей, которые не могли защищаться,

– сообщил шоумен.



Андрей Бедняков об инциденте в Одессе / Скриншот из инстаграм-сторис

Бедняков призвал одесситов чаще вспоминать о защитниках Украины, благодаря которым имеют возможность жить и отдыхать. Ведущий заверил, что знание собственной истории поможет горожанам не потерять родную землю. В конце он добавил, что это касается всех жителей Украины.

Я знаю, как вы любите свой город, как вы им гордитесь. Так вот: не дай Бог здесь будет российский флаг. И поверьте мне, никакими хозяевами в своем городе вы тогда не будете. Вы будете гостями. А хозяева будут дерибанить ваш бизнес, заезжать машинами на пляж, курить в маршрутках, приставать к вашим красивым девушкам и считать вас людьми третьего сорта,

– поделился Андрей.

Напомним, украинские звезды эмоционально отреагировали на вторую годовщину трагедии в Оленовке. Певцы, блогеры, актеры и другие знаменитости напомнили миру о жестоком преступлении россиян.