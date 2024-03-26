Что интересно, отправила она немаленькую сумму денег. Предательница отметила, что важно поддерживать тех, кого коснулась "страшная трагедия". Очевидно кровавую войну в родной стране она не считает трагедией.
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Как Анна Асти помогла россиянам
Предательница через свой фонд "Феникс" пожертвовала российскому Красному Кресту 1 миллион рублей (что эквивалентно более 10 000 долларов). Эти средства будут направлены на поддержку семей, пострадавших от недавнего теракта в торговом центре "Крокус Сити Холл" в Москве.
Произошла страшная трагедия, и мы понимаем, как важно оказать поддержку тем, кого коснулось ... Помните, что добро всегда побеждает зло. А добрые дела начинаются с нас самих,
– отметила Z-патриотка.
Анна Асти пожертвовала деньги россиянам, которые пострадали от теракта в "Крокусе" / Фото из телеграмм-канала певицы
Что известно о теракте в "Коркусе"
- Трагический инцидент произошел вечером 22 марта 2024 года в Подмосковье во время концерта российской группы "Пикник".
- Неизвестные, вооруженные автоматами, устроили стрельбу в концертном зале и подожгли здание.
- Точное количество посетителей выступления бэнда остается неизвестным, однако организаторы события заявили, что все билеты на мероприятие были полностью распроданы. В то же время согласно официальному сайту торгового центра, концертный зал может вместить до 6 200 человек.
- Так, в результате теракта погибло более 139 людей. Кроме того, есть сотни пострадавших.
- Сейчас подозревают 8 человек в совершении теракта. Среди обвиняемых – Алишер Касимов, Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабабализод, Фариддун Шамсутдин, Мухаммад Файзов, а также семья, состоящая из двух братьев и их отца – Исломов Аминчон Исроилович, Исломов Диловар Исроилович и Исломов Исроил Ибрагимович.