Пока никто не знает, успел ли пропавший участник покинуть концертный зал. По состоянию на утро 23 марта с ним до сих пор не могут связаться.

К слову Зажгли "Крокус Сити": что известно о группе "Пикник", на концерте которой произошел теракт

Что известно об исчезновении участника группы "Пикник"

Концертный директор коллектива Юрий Чернышевский сообщил, что не может сейчас связаться с одним из участников бэнда. Музыкант вместе с коллегами находился в "Крокус Сити Холле", где накануне произошел теракт.

В то же время пока не известно, успел ли он покинуть здание после начала стрельбы.

Ранее Чернышевский заявлял, что артисты "Пикник" никак не пострадали. По его словам, всех, кто находился за сценой, во время теракта, быстро эвакуировали.

Что еще известно о ходе теракта: слова очевидцев