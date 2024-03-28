Цинизму нет предела: Молчащая о войне Лорак выразила соболезнования после теракта в "Крокусе"

Вечером 22 марта в торгово-развлекательном центре Подмосковья "Крокус Сити Холл" произошла ужасная стрельба, во время которой погибли более 140 человек. 19 апреля там должна была выступать предательница Украины – Ани Лорак. Она уже успела сообщить, что концерт не состоится, и выразить соболезнования пострадавшим.

Что интересно, войну предательница умалчивает. В начале полномасштабного вторжения "птичка, которая дарит музыку без границ" исчезла из соцсетей и публичного пространства, а теперь продолжает открыто строить карьеру в России. Более того, предательница уже подала документы на получение российского гражданства.

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Ани Лорак сочувствует пострадавшим после теракта в "Крокусе"

Через несколько дней после теракта предательница опубликовала сообщение, в котором сообщила, что ее концерт, запланированный в "Крокус Сити Холле" на 19 апреля, не состоится. Также выразила соболезнования всем, кого задела эта трагедия.

Мои дорогие. Нет слов, чтобы описать чувства от того, что произошло в нашем любимом "Крокус Сити Холле". Мои соболезнования всем семьям, которые затронула эта трагедия. Скорейшего выздоровления пострадавшим,

– написала Лорак в посте.

Также предательница сообщила, что в ближайшее время организаторы объявят новую дату и площадку проведения концерта.



Ани Лорак о теракте в "Крокусе" / Скриншот из инстаграма предательницы

В то время, когда Украина страдает от постоянных российских обстрелов, гибнут мирные люди, дети, Лорак отмалчивается, наблюдает за террором, который проживают ее земляки. Более того, она, как и многие другие предатели и артисты, которых почему-то до сих пор слушают в Украине, продолжает работать в России, платить налоги и финансировать обстрелы и убийства украинцев.

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