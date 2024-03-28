Цинізму немає меж: Лорак, яка мовчить про війну, висловила співчуття після теракту в "Крокусі"
Джерело:Ані Лорак
Увечері 22 березня в торговельно-розважальному центрі Підмосков'я "Крокус Сіті Хол" сталася жахлива стрілянина, під час якої загинули понад 140 людей. 19 квітня там мала виступати зрадниця України – Ані Лорак. Вона вже встигла повідомити, що концерт не відбудеться, та висловити співчуття постраждалим.
Що цікаво, війну зрадниця замовчує. На початку повномасштабного вторгнення "пташка, яка дарує музику без кордонів" зникла з соцмереж та публічного простору, а тепер продовжує відкрито будувати кар'єру в Росії. Ба більше, зрадниця вже подала документи на отримання російського громадянства.
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Ані Лорак співчуває постраждалим після теракту у "Крокусі"
Через кілька днів після теракту зрадниця опублікувала допис, в якому повідомила, що її концерт, запланований у "Крокус Сіті Холі" на 19 квітня, не відбудеться. Також висловила співчуття всім, кого зачепила ця трагедія.
Мої дорогі. Немає слів, щоб описати почуття від того, що відбулося у нашому улюбленому "Крокус Сіті Холі". Мої співчуття всім сім'ям, які зачепила ця трагедія. Якнайшвидшого одужання постраждалим,
– написала Лорак у дописі.
Також зрадниця повідомила, що найближчим часом організатори оголосять нову дату та майданчик проведення концерту.
Ані Лорак про теракт у "Крокусі" / Скриншот з інстаграму зрадниці
У той час, коли Україна потерпає від постійних російських обстрілів, гинуть мирні люди, діти, Лорак відмовчується, спостерігає за терором, який проживають її земляки. Ба більше, вона, як і багато інших зрадників та артистів, яких чомусь досі слухають в Україні, продовжує працювати в Росії, сплачувати податки та фінансувати обстріли й вбивства українців.
Теракт у "Крокусі": головне
- Увечері 22 березня невідомі влаштували у ТЦ стрілянину та пожежу. Під час цього теракту загинули майже 140 людей, ще майже 200 постраждали.
- Відповідальність за теракт взяла на себе ІДІЛ. Однак у Росії заявляють, що бачать у цій трагедії начебто "український слід".
- У ГУР МО вже відреагували на ці звинувачення та наголосили, що Україна не має жодного відношення до того, що сталося.
- У Москві переконують, що бойовики
- після теракту тікали начебто у бік української держави. Однак самопроголошений президент Білорусі Алєксандр Лукашенко заявив, що вони прямували у бік російсько-білоруського кордону.
- Західні ЗМІ, посилаючись на власні джерела, повідомили, що американська розвідка мала інформацію про те, що ІДІЛ готує теракти. Кремль попередили про загрозу. Однак Москва на це не відреагувала. РосЗМІ натомість написали про те, що Сполучені Штати Америки надали буцімто загальну інформацію.