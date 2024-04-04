Тейлор Свифт вошла в список самых богатых людей мира: как ей удалось стать миллиардершей

4 апреля 2024, 10:51
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Источник:

Forbes

Американская певица Тейлор Свифт была одной из самых успешных людей прошлого года. Это проявилось и на ее состоянии в частности.

Авторитетный американский деловой журнал Forbes на днях выложил рейтинг самых богатых людей планеты. Среди них и звезды – кинорежиссеры, актеры, певцы и артисты.

Интересно Forbes назвал самых богатых звезд: какое состояние имеет самый богатый кинорежиссер в 2024 году

Тейлор Свифт стала миллиардершей в 34 года

Певица Тейлор Свифт вошла в официальный список самых богатых людей в мире. Феномен артистки в том, что все ее состояние получено только благодаря музыкальной карьере.

Тейлор Свифт заняла 2545 место в списке миллиардеров. И 14 место в рейтинге самых богатых знаменитостей. В целом ее состояние составляет 1,1 миллиарда долларов.

Статус миллиардера она получила в октябре 2023 года, когда получила доход от масштабного концертного тура Eras Tour. Прибыль от ее гастролей составила 190 миллионов долларов.

Напомним, что

, что в 2023 году журнал Time признал Тейлор Свифт "Человеком года", а также стала самой прослушиваемой артисткой на Spotify.

Список самых богатых знаменитостей

  • Джордж Лукас – 5,5 миллиарда долларов
  • Стивен Спилберг – 4,8 миллиарда долларов
  • Майкл Джордан – 3,2 миллиарда долларов
  • Опра Уинфри – 2,8 миллиарда долларов
  • Jay-Z – 2,5 миллиарда долларов
  • Ким Кардашян – 1,7 миллиарда долларов
  • Питер Джексон – 1,5 миллиарда долларов
  • Тайлер Перри – 1,4 миллиарда долларов
  • Рианна – 1,4 миллиарда долларов
  • Тайгер Вудс – 1,3 миллиарда долларов
  • Леброн Джеймс – 1,2 миллиарда долларов
  • Мэджик Джонсон – 1,2 миллиарда долларов
  • Дик Вульф – 1,2 миллиарда долларов
  • Тейлор Свифт – 1,1 миллиарда долларов.
Автор: Марія Касій