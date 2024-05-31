Вопросов не должно быть, – TAYANNA призналась, общается ли с братом-путинистом Мишей Марвиным

Украинская певица TAYANNA высказалась об общении с братом музыкантом Мишей Марвиным, который строит карьеру в России. В то же время артистка призналась, что получает негативные сообщения от родного человека.

Исполнительница не любит упоминать во время откровенных разговоров своего брата-предателя. К тому же певица не поддерживает связь с Мишей.

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Пока TAYANNA работает на победу Украины в войне и находится в Киеве, ее брат Марвин выбрал сторону врага и платит налоги России. Более того, мужчина неоднократно желал смерти своей сестре.

В то же время артистка подчеркнула, что не несет ответственности за поступки брата, поскольку он взрослый человек.

Я не несу ответственность за других людей, за братьев, за сестер. Моя позиция, мне кажется, абсолютно ясна. Мне кажется, что вопросов не должно быть. Когда ты открываешь инстаграм и читаешь сообщения: "Чтобы ты сдохла", "Чтобы на тебя ракета упала". Здесь точка,

– призналась TAYANNA.

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