Вопросов не должно быть, – TAYANNA призналась, общается ли с братом-путинистом Мишей Марвиным
Источник:Слава Демин
Украинская певица TAYANNA высказалась об общении с братом музыкантом Мишей Марвиным, который строит карьеру в России. В то же время артистка призналась, что получает негативные сообщения от родного человека.
Исполнительница не любит упоминать во время откровенных разговоров своего брата-предателя. К тому же певица не поддерживает связь с Мишей.
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Пока TAYANNA работает на победу Украины в войне и находится в Киеве, ее брат Марвин выбрал сторону врага и платит налоги России. Более того, мужчина неоднократно желал смерти своей сестре.
В то же время артистка подчеркнула, что не несет ответственности за поступки брата, поскольку он взрослый человек.
Я не несу ответственность за других людей, за братьев, за сестер. Моя позиция, мне кажется, абсолютно ясна. Мне кажется, что вопросов не должно быть. Когда ты открываешь инстаграм и читаешь сообщения: "Чтобы ты сдохла", "Чтобы на тебя ракета упала". Здесь точка,
– призналась TAYANNA.
Что известно о гражданской позиции Миши Марвина
- Мужчина родился в Черновцах, а будучи студентом переехал в Киев. Впрочем, в 2015 году он начал сотрудничество с российским лейблом Black Star, основателем которого был путинист Тимати. Украинский певец активно развивал свою сольную карьеру, работал с россиянами, хотя уже в то время шла война.
- Миша Марвин выехал из России в начале февраля и некоторое время находился в Дубае, где писал музыку самостоятельно. В первые недели вторжения, он записывал видео с призывами задуматься тем, кто считает войну "военной операцией". Однако, мужчина открыто не стал осуждать ни Путина, ни россиян.
- Впрочем, Марвина хватило ненадолго. Уже в сентябре 2022-го он помирился с российскими коллегами и снова стал членом Black Star, после того как у него закончился с ним контракт.
- Артист удалил антивоенные сообщения стал молчать об убийствах украинцев в войне. Миша Марвин не скрывает, что приоритетом для него являются деньги.