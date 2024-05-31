Я дала жару, – TAYANNA призналась, как отомстила любимому, который ее предал

Артистка TAYANNA рассказала, что пережила измену любимого в студенческие годы. В то же время она поделилась, как отомстила ему за такой поступок.

Певица, которая не общается с братом-путинистом, призналась, что ее родители до сих пор не знают об этой истории. Поэтому исполнительница решила впервые рассказать все в целом.

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TAYANNA отметила, что была на тот момент 18-летней и некоторое время встречалась с парнем. Однако, любимый артистки изменил ей, о чем сначала она не знала. Впрочем, впоследствии в родных Черновцах исполнительница решила отомстить парню.

Певица пошла к подруге, которой потом предложит выпить. В состоянии алкогольного опьянения TAYANNA придумала план мести.

Когда я встречалась с парнем, узнала, что он мне изменил. Об этом говорили все Черновцы. И я напилась – пошла к подружке, говорю: "Давай выпьем с тобой для храбрости". Пошла нашла палку, или это бита была. Где-то я нашла и разбила ему машину. Просто разбила в хлам,

– призналась артистка.

В то же время исполнительница сразу рассказала экс-возлюбленному, что разбила его машину. Более того, как оказалось, родители певицы до сих пор не знают об этом случае.

Я дала жару. Позвонила и сказала: "Выйди, пожалуйста, посмотри. Там у тебя что-то с машиной,

– поделилась TAYANNA.

TAYANNA о мести любимому: смотрите видео онлайн

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