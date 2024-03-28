Мечтала о домике у океана, – экс-возлюбленный TAYANNA подарил ей землю на острове
Источник:"Люкс FM"
Певица TAYANNA впервые рассказала о роскошном подарке от парня, с которым встречалась три года назад. Как выяснилось, мужчина подарил избраннице участок земли в Индонезии.
И теперь артистка мечтает построить дом у океана, чтобы сполна наслаждаться красотой сказочной природы.
Тоже интересно Сделала ошибку, – TAYANNA высказалась о разрыве контракта с Аланом Бадоевым
На каком острове TAYANNA подарили землю
Бывший бойфренд певицы занимается продажей земли на Бали. Поэтому именно там он подарил ей участок, где теперь можно построить дом и наслаждаться невероятными видами.
Эта земля есть у меня фактически. Я с детства мечтала иметь домик на берегу океана. Приезжать туда несколько раз в год, писать песни, отдыхать с сыном, перезаряжаться,
– поделилась исполнительница.
Сейчас TAYANNA уже не в отношениях с этим парнем. Сейчас она не скрывает, что недавно снова влюбилась. Об отношениях еще рано говорить, но звезда очень счастлива, потому что давно не чувствовала влюбленности.
Что известно об официальном браке TAYANNA
- Исполнительница была в браке с саундпродюсером Егором Глебом, от которого родила сына.
- Они развелись в 2014 году. Певица признавалась, что их отношения были токсичными, неоднократно происходили случаи домашнего насилия.
- После развода Егор был с предательницей Ани Лорак, однако эти отношения длились не долго.
- Этот брак был единственным официальным в жизни TAYANNA. У звезды бывают романтические отношения, однако пока она еще не нашла любовь всей жизни.