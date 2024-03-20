Они хотят нас убить, – блогер Пренткович впервые прокомментировала скандальный переезд семьи
Источник:ТСН
Татьяна Пренткович высказалась о заявлении возлюбленного Андрея Гонковского относительно переезда их семьи. Она подчеркнула, что такое решение приняла с мужем из-за угроз от незнакомых людей.
Некоторые даже говорили, что хотят убить семью инфлюенсеров. Из-за этого Гонковский обращался в полицию, но те не смогли никак помочь супругам, поэтому пара считает, что нужно самим обезопасить детей. Переезд, по их мнению, очень с этим поможет.
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Как Татьяна Пренткович прокомментировала переезд
Блогерша пообщалась с журналистом и заявила, что не желает разглашать подробную информацию из-за опасений за безопасность своей семьи. В то же время отметила, что никто не говорил, что ее семья сейчас проживает за границей.
Они хотят нас убить. Говорят, чтобы мы разбились на самолете. Я вам сейчас должна сказать в какой мы стране или каком городе Украины? Кстати, мы не говорили ничего о загранице,
– сказала инфлюенсер.
Важно заметить, что пограничная служба сообщила СМИ, что Андрей Гонковский на BMW пересекал украинско-польскую границу 8 января 2024 года в 10:17 в пункте пропуска "Краковец". Отмечается, что с тех пор он в Украину не возвращался.
Сюжет ТСН о Пренткович и ее муже: смотрите видео онлайн
Что известно о скандальном отдыхе семьи блогеров на Мальдивах
- В январе Андрей Гонковский поехал за границу как волонтер для проведения благотворительного мероприятия в Польше. Впрочем, событие перенесли. Мужчина воспользовался этим и улетел на остров, где отдыхала его жена с детьми.
- Пара не сообщила о таком путешествии своим подписчикам, однако фото Гонковского с любимой и сыновьями попало в интернет. Это вызвало бурную реакцию пользователей, даже военные комментировали такой инцидент.
- После волны возмущения блогер извинился за свой поступок. Татьяна сначала негативно отреагировала на хейт от поклонников, но в конце концов тоже извинилась.