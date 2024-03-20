Они хотят нас убить, – блогер Пренткович впервые прокомментировала скандальный переезд семьи

Татьяна Пренткович высказалась о заявлении возлюбленного Андрея Гонковского относительно переезда их семьи. Она подчеркнула, что такое решение приняла с мужем из-за угроз от незнакомых людей.

Некоторые даже говорили, что хотят убить семью инфлюенсеров. Из-за этого Гонковский обращался в полицию, но те не смогли никак помочь супругам, поэтому пара считает, что нужно самим обезопасить детей. Переезд, по их мнению, очень с этим поможет.

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Как Татьяна Пренткович прокомментировала переезд

Блогерша пообщалась с журналистом и заявила, что не желает разглашать подробную информацию из-за опасений за безопасность своей семьи. В то же время отметила, что никто не говорил, что ее семья сейчас проживает за границей.

Они хотят нас убить. Говорят, чтобы мы разбились на самолете. Я вам сейчас должна сказать в какой мы стране или каком городе Украины? Кстати, мы не говорили ничего о загранице,

– сказала инфлюенсер.

Важно заметить, что пограничная служба сообщила СМИ, что Андрей Гонковский на BMW пересекал украинско-польскую границу 8 января 2024 года в 10:17 в пункте пропуска "Краковец". Отмечается, что с тех пор он в Украину не возвращался.

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