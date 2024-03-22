Эротические видео и измены: Тарас Тополя раскрыл пикантные детали отношений с женой на расстояни

Фронтмен группы "Антитела" Тарас Тополя вспомнил свою службу на передовой и откровенно рассказал о своих отношениях с женой в этот период. В частности, о ревности, общении на расстоянии и кризисных ситуациях.

Ревность в паре

В начале полномасштабной войны Тополя с "Антителами" отправился на фронт и выполнял задания сначала на Киевском, а потом Харьковском направлении. В интервью он поделился, что несмотря на отношения на расстоянии, сохранял с женой доверительные отношения.

Читайте также Фронт – это не прогулка, – Тарас Тополя назвал условие, при котором вернется на передовую

Певец признался, что вообще не ревнивый, а его жена Елена (певица Alyosha) даже имеет пароль от его телефона.

При мне Алена может взять мой телефон, разблокировать, взглянуть в календарь, какую-то фотографию или еще что,

— делится музыкант.

А на вопрос, ревнует ли его Елена, ответил в шутку: "По крайней мере делает вид".

Отношения на расстоянии

На вопрос, что спасло их отношения во время службы, Тополя отметил:

Не корректное слово "спасли", потому что у нас не было чего-то, от чего мы должны были спасаться. А что могу посоветовать другим мужчинам и женщинам – есть интернет. Даже на фронте есть возможность выйти на связь, поговорить, выразить свои чувства и мысли, поддержать друг друга,

— делится музыкант.

Он также добавил, что на отношения на расстоянии негативно влияет отсутствие интима. Поэтому посоветовал парам и супругам снимать друг для друга романтические видео.

Будьте откровенными, если у вас произошла какая-то измена на стороне. У меня не происходило этого, но если бы произошло, я бы сразу позвонил и сказал об этом,

— признался артист.

Он также отметил, что фундаментом в его семье есть дети, которые их объединяют и держат вместе.

К слову, Тарас Тополя также рассказал, приходилось ли ему убивать оккупантов на войне. И добавил, что первый контакт со "ждуном" у него состоялся на второй – третий день войны.

Интервью Тараса Тополи: смотрите видео онлайн:

Что известно о Тарасе Тополе на войне

Тарас Тополя вместе с коллегами из группы "Антитела" провел на передовой примерно семь месяцев. По распоряжению тогдашнего главнокомандующего Залужного, в августе 2022 года музыкантов перевели из Харьковской области в Киев. С тех пор группа активно занимается концертной деятельностью и созданием новых музыкальных произведений.