Многодетный отец, певец и военный: как изменился и где сейчас Тарас Тополя

Сегодня исполняется 37 лет фронтмену группы "Антитела". С началом полномасштабного вторжения жизнь артиста поделилась на "до" и "после".

По этому случаю Show 24 собрал информацию о звездном пути, личной жизни и решении взять в руки оружие. Где сейчас и как изменилось за время карьеры Тарас Тополя – читайте далее в материале.

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Музыкальная карьера

Певец родился в Киеве. С самого детства его увлекала музыка, поэтому в 6 лет мальчик поступил в музыкальную школу, где учился игре на скрипке и вокалу.

Тарас Тополя в детстве / Фото с фейсбука UNICEFUkraine

Парень пел в хоре капеллы имени Ревуцкого. Что интересно, Тарасу в составе хора даже удалось выступить в Ватикане для Папы Римского Иоанна Павла II.

Тарас Тополя в детстве / Фото из инстаграма певца

В старших классах Тополя создал музыкальный коллектив. Группа выступила на выпускном вечере и исполнила песню "Антитела". Впоследствии название композиции стало названием группы. После школы певец поступил в академию МВД Украины. Но даже во время учебы Тараса не покидало желание заниматься музыкой.

Однажды группа попробовала собственные силы на проекте "Шанс". Хотя победу одержать не удалось, но после успешного дебюта на сцене команду заметили. Тогда Скрябин (Андрей Кузьменко) сказал, что: "Если этих ребят выпустить на сцену, то многие уйдут на пенсию". С мыслью таки не прогадал.

Антитела – Я не забуду (2007, программа Шанс): смотреть видео онлайн

В 2008 году вышел первый альбом группы "БудуВуду". А одноименная песня получила немалую популярность.

Антитела – БудуВуду: смотреть видео онлайн

После этого популярность группы выросла в разы. Однако в творчестве команды есть интересный случай. В 2012 году ребята записали первый русскоязычный трек "Смотри в меня", чтобы привлечь российскую аудиторию.

Антитела – Смотри в меня: смотреть видео онлайн

В 2017 году "Антитела" отправились в мировой тур и установили рекорд Украины в категории "Наибольшее количество городов, где состоялись музыкальные концерты музыкального коллектива в рамках одного тура". Группа За 101 день исполнители провела 46 концертов, 26 из которых выпали на март.

Сегодня команда продолжает занимать одну из главных ниш в музыкальной сфере. Год назад "Антитела" выпустили музыкальную работу "Фортеця Бахмут". Ее цель – популяризировать украинскую музыку за рубежом, познакомить с героической борьбой Украины, в частности Украинской армии.

Антитела – Фортеця Бахмут: смотреть видео онлайн

В 2014 году Тополя с друзьями основал фонд "Свободные-ЮА". Собранные средства направили на закупку медикаментов и средств защиты для украинских военных, а также помощь мирному населению.

Тарас Тополя / Фото из инстаграма певца

Личная жизнь

История отношений между Тарасом и Еленой (певица Alyosha) началась с обычной дружбы. Впоследствии женщина поняла, что чувствует к певцу несколько больше, чем просто дружеские отношения. Она заметила, что у них общие взгляды на жизнь, интересы, мысли. Поэтому девушка первой решилась признаться в своих чувствах к мужчине. К счастью, певец ответил взаимностью.

Тарас и Елена Тополи / Фото издания Viva!

Сначала влюбленные скрывали свои отношения, а когда Елена забеременела, то рассказали о своем союзе в целом. Поженилась пара после рождения сына.

Сейчас супруги воспитывают уже троих детей: двух сыновей – Романа и Марка, и дочь Марию. К сожалению, полномасштабная война разделила семью на большое расстояние. Певица с детьми уехали в США, а Тарас ушел добровольцем на фронт. Однако их любовь выдержала разлуку, а отношения стали еще крепче.

Тарас Тополя и решение взять в руки оружие

После 24 февраля 2024 участники украинской группы "Антитела" присоединились к 130-му батальону территориальной обороны Киева, специализирующегося на оказании медицинской помощи пострадавшим в зоне боевых действий.

Сначала подразделение дислоцировалось в Киевской области, но впоследствии его перенаправили на север от Харькова. Но почти два года назад Тополю вместе с другими участниками коллектива вывели из зоны боевых действий.

Тарас рассказывал, что их вывели по приказу в резерв, и по тому же приказу могут вернуть на фронт. Мужчина отмечал, что мечтает быть причастным к контрнаступлению в Крыму.

Где сейчас и чем занимается

Сейчас группа гастролирует по разным странам. Команда собирает деньги на поддержку батальона. Они это делают через фонд "Антитела", который помогает детям погибших воинов.

Коллектив продолжает творить и вдохновлять других своим творчеством. К слову, в апреле Тарас выставил видео, записанное с другими участниками группы, где они вспомнили о своем концерте в Ялте.

Добавим, что по словам музыкантов, выступление в Крыму будет, однако, вероятно, не 24 августа 2024 года.

Редакция 24 Канала присоединяется к поздравлениям именника. Желаем крепкого здоровья, творческого вдохновения и мирного неба.