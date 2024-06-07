Знаменитости с первых дней приняли решение стать на защиту Родины. Каждый имел разный путь в армии и переживал тяжелые события. Рассказываем в материале Show 24, кто из звезд служил в начале войны, а сейчас помогает в тылу.

К теме Обновили данные и стоят на учете: что говорят украинские звезды о готовности получить повестку

Тарас Тополя

Фронтмен группы "Антитіла" был парамедиком в 130 батальоне на Харьковском направлении. Но почти два года назад его вместе с другими участниками коллектива вывели из зоны боевых действий. Поэтому артисты решили продолжить борьбу на культурном фронте, собирая деньги на нужды армии.

Тарас рассказывал, что их вывели по приказу в резерв, и по тому же приказу могут вернуть на фронт. Мужчина отмечал, что мечтает быть причастным к контрнаступлению в Крыму.

Олег "Фагот" Михайлюта

Вокалист группы "Танок на майдані Конго" с первых дней присоединился к защите Украины. Сначала мужчина был в батальоне "Реванш", но на "ноль" его не отправляли, потому что Олег был главой батальона по другим делам.

Впоследствии артист пошел волонтерить и собирать деньги концертами на нужды армии.

Фагот заявлял, если будет необходимость вернуться в армию, то он это сделает и уже готовится к такому развитию событий.

Андрей Хлывнюк

Лидер группы "Бумбокс" присоединился в ряды теробороны ВСУ. Он защищал Киев от оккупантов. Во время минометного обстрела Андрей получил повреждения лица. Когда рана зажила, он вернулся к службе и отправился на Восток.

Сегодня мужчина совмещает две сферы деятельности: выступает за рубежом, чтобы собрать деньги на машины, дроны и другие важные вещи, и также совмещает службу на фронте. К слову, он пилот ударного дрона Punisher.

Макс Барских

В начале апреля 2022 года певец сообщил, что вступил в ряды ВСУ и уже проходит обучение. Его записали в батальон под Киевом, но в резерв, потому что у него нет военного опыта. Но в то же время артиста назначили ответственным за снабжение.

Но сейчас Барских продолжает гастролировать, писать песни и собирать средства на нужды военных.

Никита Добрынин

Первые полтора месяца полномасштабной войны ведущий служил в ТрО. После того как столицу отбили от наступления оккупантов, смены распустили и мужчина решил заняться волонтерской деятельностью.

Добрынин также отмечал, что если ему вручат повестку, то он не будет делать каких-то справок об инвалидности, хотя и имеет определенные недостатки здоровья.

Алексей Суханов

За два месяца до российского вторжения ведущий получил паспорт Украины, а до этого времени считался гражданином России. Телеведущий принял решение уйти в территориальную оборону. Тогда сообщалось, что мужчина написал заявление, подписал контракт и ждет официального вызова.

Сейчас Алексей продолжает свою профессиональную деятельность на телевидении.