Там можно зарабатывать деньги, – комик Тарас Яремий о стендапе, шоубизе, скандалах и войне

Его имя в последнее время не сходит с полос новостей. Падение со сцены на концерте alyona alyona и Jerry Heil, скандал с MELOVIN на шоу "Биография" из-за шуток про ЛГБТ кажется, Тарас Яремий оказался в эпицентре резонансных событий. Но кто он на самом деле этот талантливый комик, чьи выступления собирают тысячные залы? Для того, чтобы это выяснить Show 24 пообщался с Тарасом.

В откровенном разговоре для "Интервью24" стендап-комик поделился своим опытом работы в индустрии, высказался о табуированных темах для шуток и выступлениях для военных. К тому же стендапер прокомментировал скандал с MELOVIN на шоу "Биография" и признался, как чувствует себя после падения на концерте alyona alyona и Jerry Heil.

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Можно там деньги зарабатывать, – о развитии в стендапе, заработок и отношение родителей к профессии

Вы занимаетесь юмором уже более пяти лет, расскажите, как начинали?

Моя жизнь всегда была связана со сценой. С детства я участвовал в различных патриотических мероприятиях, таких как "Сурми Звитяги" – популярный конкурс среди молодежи, где рассказывал патриотические стихи. В школе я отличался необычно низким для моего возраста голосом, что привлекало внимание, и меня часто приглашали быть ведущим различных мероприятий. В университете участвовал в КВН. И классно, что попался такой жанр как стендап, потому что, считаю, что это идеальный жанр для того, чтобы я там мог реализоваться. Он простой и можно там деньги зарабатывать (смеется – Show 24).

Расскажите, пожалуйста, подробнее, как вы развивались в этой сфере?

До тиктока это было вообще нереально. Я не имею примера, как это можно было бы делать. Тикток очень сильно бустанул всех. Я, наверное, один из первых был, кто придумал делать вырезки свои в тиктоке. Ну, имеется ввиду, уже делали их до меня, но помню, что я понял, зачем это кто-то будет делать вместо меня, если я сам могу развивать свой тикток и закидывать вырезки со своих выступлений. Вот тогда я начал развиваться. Сейчас уже не работает, поэтому всегда надо иметь какие-то новые инструменты, потому что все меняется.

Долгое время стендап не воспринимали серьезно, особенно, если говорить о людях старшего возраста. Как ваши родители относятся к этой профессии?

Когда-то негативно, потому что они не видели, где это можно применить. Потом это изменилось, когда они увидели, что можно этим зарабатывать, что это деньги, что это работа.

А сколько обычно зарабатывает комик в Украине на сегодня?

В зависимости, какой ты комик. Ну, я живу стендапом и доволен своей жизнью. Плюс надо понимать, что мне много не надо.

Есть ли среди современных украинских стендаперов те, кого считаете своими кумирами?

Когда-то я слушал записи Притулы. У него были свои монологи. Мне так смешно было, что я по несколько раз переслушивал, видел в этом гениальность какую-то. Огромный юмористический талант также имеет, конечно, Михаил Хома. Мы из одного города. Кстати, и Скрябин в моем классе учился несколько лет перед тем. Среди звезд еще на меня особое впечатление произвел актер Виктор Андриенко. Он веселый, смешной. Среди стендапа у меня, наверное, нет кумиров, потому что я считаю, что мы примерно на одном уровне со всеми, кто в топах.

А нравится вам кто-то из зарубежных юмористов?

Я знаю польский язык, поэтому смотрю их выступления в оригинале. У поляков менталитет ближе к нашему, чем, например, американский. Хотя американские комики тоже прикольные, но это немножко не тот контекст. Польские комики шутят примерно на те темы, которые близки нам. Украинский стендап классный – мы собираем залы на тысячу-две зрителей, но если сравнивать с польскими комиками, то они собирают стадионы. На 17 тысяч записывают сольные концерты. Например, некоторые видеозаписи их сольников имеют по 39 миллионов просмотров, при том, что население Польши – примерно 36 миллионов. И есть много таких роликов на много миллионов. Очень развитая культура.

Среди польских комиков стоит отметить Михала Кемпу – абсурдиста, хоть я сам пишу более традиционные шутки, его стиль мне очень импонирует. Также рекомендую посмотреть Пйотра Шуловского. Крутой комик.

Что, по вашему мнению, выделяет Тараса Яремия среди других стендаперов?

Я умею замечать тонкие нюансы в обыденных ситуациях, с которыми мы сталкиваемся сотни раз, но никогда не видели там ничего смешного. Большинство людей просто не обращает на них внимания, а там столько смешного.

Расскажите, как формируете шутки?

Обычно надо очень много времени, чтобы написать что-то. Процесс написания – это худшее, что может быть. Это как диплом: ты сидишь и думаешь, что же там написать, как я не хочу, надо что-то подумать, может, схитрить, может, еще что-то.

Лучшие шутки рождаются спонтанно, когда ты просто идешь по улице и что-то услышал или увидел. Мне всегда было сложно сосредоточиться, постоянно что-то отвлекает, но когда я уже что-то делаю, иду, например, моя голова свободна, и именно в такие моменты я чаще всего придумываю свои шутки. Когда не о чем писать, я вписываюсь в какую-то фигню. Например, зовет меня кто-то на массаж, я иду.

Важно с кем-то общаться и иметь еще сферу деятельности отдельно от стендапа, потому что если мы ездим только в туры, то мы только турами живем. Людям не интересно рассказывать какие-то "внутрячки" комиков. Им интересно жизнь послушать.

В Украине индустрия стендапа довольно молодая, однако, как долго планируете вы работать в этой сфере?

Чем старше комик, тем это прикольнее. Ты старше – ты смешнее. Есть багаж огромный смешных историй. И на это есть своя аудитория. Всегда интересно послушать, что человек в определенном возрасте думает с высоты своего опыта. Например, о каких-то таких вещах, что люди в моем возрасте не задумывались.

Очень нужны люди, которые бы развивали нашу культуру, – о звездах в ВСУ, бегстве артистов за границу и выступления для военных

До начала полномасштабной войны многие комики выступали на русском, однако после 24 февраля 2022 года перешли на украинский. По вашему мнению, почему это важно?

Меня когда-то недолюбливали комики из киевской тусовки, потому что я говорил, что те, кто в Украине выступают с русским стендапом – это малороссы. Я сейчас тоже так думаю. Им хотелось прикоснуться к чему-то русскому, потому что русская культура была большая, и стендап был мощный, и они хотели быть такими, как они (русские – Show 24), но я еще тогда видел, что развития в Украине русскоязычного стендапа не будет.

Это наш генетический код, язык. Если у нас не будет языка, то мы не построим эту страну, поэтому надо всем разговаривать на украинском. Я думаю, что это поколение, которое уже сейчас разговаривает, то пусть оно и разговаривает. Его не убедишь, насильно милым не будешь, а своих детей надо учить, надо давать им понимание, что нет будущего у русского языка в Украине.

Вы упомянули о киевской тусовке. Чем она отличается от львовской?

Киевская тусовка была гораздо быстрее, чем львовская, и была на процентов 95 русскоязычная. Так продолжалось очень долго. Все тусовки, конечно, между собой имеют какие-то противоречия. Есть тусовки, которые дружат, но в большинстве случаев это конкуренция.

Относительно места публичных людей в ВСУ есть разные мнения. Кто-то говорит, что они должны подавать пример и брать в руки оружие, для кого-то они эффективнее в тылу. Каково ваше мнение по этому поводу?

По моему мнению, Украине очень нужны люди, которые бы развивали нашу культуру. Культура – это в общем понимании, но это не только, например, опера. Сейчас культура – это также ютуб, тикток. Это тоже нам надо развивать, потому что если у нас здесь не будет этого контента, то люди перейдут на знакомый им русский язык, и будут это смотреть.

Недавно стало известно о, то что к Силам Обороны присоединился участник "Львов на джипе" Андрей Лузан. Что вы об этом думаете?

Андрей Лузан молодец. Думаю, что рано или поздно придется всем мобилизоваться.

Также нередко становится известно о том, что кто-то из известных людей незаконно выехал за границу, как относитесь к этому?

Могу за себя сказать, что если бы я поехал за границу, я бы очень много кому помог. И ребята точно не были бы против, чтобы я поехал за границу с благотворительным концертом.

А как насчет военных, вы выступаете для них?

Да, часто. Я выступал в воинских частях, в больницах, но, к сожалению, атмосфера там не способствует тому, чтобы рассказывать шутки.

Но мы военных приглашаем на наши концерты. Мы просто даем билеты. Пусть приходят к нам. И это, наоборот, прикольнее, чтобы они в той атмосфере посмеялись. Отдохнули, перезарядились. Если кому-то нужно прийти на концерт – пишите мне в личные сообщения: "Дай нам два билета". Я с удовольствием это сделаю.

Есть ли у вас перечень табуированных тем для шуток?

Я уверен, что шутки можно говорить любые. Главное – какая атмосфера, какой контекст, с кем ты это делаешь. Нет такого, что какая-то шутка запрещена. Я слышал разные шутки. Слышал самые отвратительные шутки и люди смеялись над ними. Нет такого "табуированная тема". Есть понимание, о чем лучше не говорить, но для комика это, наоборот, классно, потому что чем тоньше тема, тем интереснее шутка.

Никто не имеет такого опыта, как стендап-комики, – о месте юмористов в шоубизе

Украинский стендап постепенно становится частью шоубиза. Комики все чаще появляются в публичном пространстве, однако не всем это нравится. Как вы к этому относитесь?

Стендап ворвался просто с ноги в шоубизнесовую тусовку. На моем подкасте с лидером группы БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ Сергеем Танчинцем мы говорили, что со стендаперами уже начали считаться, потому что видят, какие мы залы собираем. И классно, что стендап есть в украинской шоубизнесовой индустрии. Потому что польский – он давно уже есть. Есть вообще в западной культуре.

Классно, что у нас немножко понимают, что стендап – это крутая штука и надо давать нам поле для развития в медийной сфере, потому что на самом деле никто не имеет такого опыта, как стендап-комики. Если артист какой-то есть, если он вокалист, он может выступать два раза в месяц. На сцене стоять. Я знаю комиков, которые по 14 раз в неделю выступают. В январе я дал более 40 концертов. Это порой по два-три концерта в день.

MELOVIN мастерски все сделал, – о скандале с певцом на шоу

Вы участвовали в выпуске шоу "Биорафия" с MELOVIN, когда певец демонстративно покинул сцену из-за шуток об ЛГБТ. Удалось ли в конце концов найти общий язык с исполнителем?

После этого мы никак не общались с MELOVIN. Не знаю помирились ли мы.

MELOVIN сделал все мастерски. Он молодец в своем плане, я его не осуждаю. Он сделал так, как надо, как полезнее ему. Гораздо хуже было бы, если бы это шоу просто вышло и набрало просмотров много.

Важно понимать, что MELOVIN – это человек, который в индустрии шоубизнеса дольше, чем мы. Он имеет нейронные связи немножко иные. Он понимал, что это хайп и ему надо это. Он в таком поддерживает свою популярность. И это ему дало очень много. А мы не знали, как это выкрутить в свою сторону, поэтому о нас тоже говорили, но в более негативном контексте.

Недавно вы выступали на концерте alyona alyona и Jerry Heil на !FESTrepublic, во Львове, где упали со сцены. Как сейчас ваше самочувствие?

Самочувствие нормальное, потому что я 6 лет занимался паркуром. Выигрывал районные соревнования.

Напоследок хотела бы спросить, какой он, Тарас Яремий за кулисами сцены?

Большинство смешных людей грустные, но на самом деле юмористическая тусовка, когда мы встречаемся – это самые интересные люди, с которыми я когда-либо общался. Все топовые комики Украины – интеллектуалы. Во-вторых, у них классный уровень самоиронии, потому что когда ты имеешь эту самоиронию, ты ни к чему не уязвим.

Юмор – это не просто развлечение, а важный инструмент психологической поддержки, социального единства и культурного развития в условиях войны. Он помогает обществу сохранять силу духа, критическое мышление и оптимизм, что необходимы для победы. К тому же часто юмор позволяет по-новому взглянуть на проблемы, а концерты украинских комиков сегодня становятся средством сбора средств на нужды армии и пострадавших от войны.