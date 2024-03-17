Одно из самых сложных решений в моей жизни, - муж блогера Пренткович выезжает из Украины

Известный инфлюенсер Андрей Гонковский принял решение переехать из Украины вместе со своей женой Татьяной Пренткович и детьми. По его словам, это одно из самых сложных решений в его жизни.

В то же время он убежден, что делает все правильно. Блогер заявил, что на переезд повлиял скандал из-за отдыха семьи на Мальдивах во время полномасштабного вторжения.

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Почему муж Тани Пренткович решил переехать

Андрей признался, что еще год назад он хотел жить только в Украине, но после скандала, связанного с его поездкой на Мальдивы, все изменилось

Этой новостью перекрывались коррупционные скандалы и еще "определенные события",

– заявил инфлюенсер.

Кроме того, на фоне резонансного отдыха его родным начали угрожать, поэтому из-за опасений за безопасность своей семьи Гонковский принял решение о переезде.

Пожалуй, одно из самых сложных решений в моей жизни... Знаю, что оно не понравится многим, но оно касается только меня и моей семьи,

– подчеркнул супруг Пренткович.

Андрей рассказывал, что угрозы от хейтеров перешли все границы. По словам Гонковского, неизвестные хотели проломить ему череп и желали зла его семье. Также были сообщения вроде: "Готовьтесь, я знаю, в какой школе учится ваш ребенок".

Блогер убежден, что на данный момент переезд является правильным выбором.

Что этому предшествовало