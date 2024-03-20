Латиноамериканский вайб: танец Кайли Дженнер под хит Dile стал горячим трендом в тиктоке

В тикток не утихает флешмоб на зажигательный танец инфлюенсерки Кайли Дженнер под трек нулевых Don Omar "Dile". Девушки со всего мира повторяют обольстительные движения представительницы клана Кардашьян под ритмы латиноамериканского хита.

Кайли Дженнер как настоящая трендсеттерка задает не только фэшн или бьюти тренды, но с недавних пор еще и танцевальные.

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Танец Кайли Дженнер стал трендом тикток

Итак, в тикток набирает популярность танец 26-летней миллиардерши Кайли Дженнер под старый хит Don Omar "Dile". В видео Кайли вместе с подругой исполнили несколько соблазнительных движений, которые сразу стали вирусными.

В ответ тысячи девушек из разных уголков мира решили повторить соблазнительные па Дженнер на камеру.

В комментариях юзеры пишут, что они, конечно, не Кайли, но не попробовать выполнить этот игривый танец просто не могли, ведь это горячий тренд.

@annastecy Нарешті перший танець в тік ток, на який я можу зняти відео! корсет і спідниця від @Koreiko Corset House ♬ Dile Austin Millz Remix - Austin Millz

Что известно о треке Don Omar "Dile"

Дон Омар – пуэрто-регетон-певец, обладатель Грэмми. Его трек "Dile" был выпущен в 2004 году и попал в дебютную пластинку исполнителя.

Сингл сразу получил положительные отзывы в эфире радиостанций и попал в чарт Latin Billboard, а впоследствии занял 47-е место в Billboard Hot Latin Songs, далее – 8 место Tropical Songs и 37-ю позицию в Latin Pop Songs и Regional Mexican Songs.

"Dile" также отметили во французском чарте, где она заняла 46-е место, и 48-е место в шведском чарте синглов.

Don Omar – Dile – слушать онлайн:

Впрочем, ныне приобретает бешеную популярность не оригинальная версия синга, а ее ремикс.

Dile (Austin Millz Remix) – слушать онлайн: