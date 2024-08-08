Танец Дэдпула под трек 2000-х разрывает тикток: попробуйте и вы

Недавно в кинопрокат вышел фильм от компании Marvel "Дэдпул и Росомаха". Фильм является продолжением "Дэдпул 2" и рассказывает о конфликте и дружбе между упомянутыми героями. Однако зрителей заинтриговали не только яркой картинкой и отличным чувством юмора, но и непревзойденным танцем главного героя.

Отметим, что кинокартина имеет возрастное ограничение 17+. Райан Рейнольдс, который играет роль Дэдпула, справился со своей задачей на отлично. Пользователи в тиктоке уже завирусили один из лучших моментов фильма. Подробнее об этом – далее в материале Show 24.

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Те, кто уже успел сходить в кинотеатры, точно знают о чем идет речь. А кто еще колеблется с решением, то мы немного приоткроем завесу киновселенной. Почти в начале фильма главный герой в лесу выполняет танец с различными движениями в такт музыке. Несмотря на то, что Дэдпул одет в свой фирменный костюм, харизма чувствуется даже через него.

Танец Дэдпула в фильме "Дэдпул и Росомаха": смотрите видео онлайн

Этот момент настолько понравился зрителям, что сразу же приобрел бешеную популярность. Люди пытаются повторить танец, чтобы не отставать от супергероя.

Чтобы стать частью тренда, следует выучить комбинацию движений, добавить песню *NSYNC – Bye Bye Bye Bye и все это снять на видео.

Как правильно станцевать танец Дэдпула: смотрите видео

Предлагаем посмотреть как другие пользователи уже попытались посоревноваться с супергероем.

К слову, украинский защитник также исполнил танец Дэдпула. Его видео в тиктоке уже набрало более 1 миллиона просмотров. Комментаторы даже назвали мужчину "украинским Мстителем".

Что известно о треке 2000-х

Трек Bye Bye Bye Bye принадлежит бой-бэнду *NSYNC. Песня стала настолько популярной, что в 2001 году в номинации Грэмми победила в категории "Рекорд года".

*NSYNC – Bye Bye Bye: смотрите видео онлайн

В песне говорится о парне, который хочет разойтись с девушкой, потому что больше ее не любит. Почему именно этот трек выбрала команда Marvel – неизвестно, но точно скажем, что это был правильный ход.

Отметим, что "Дэдпул и Росомаха" за первые выходные проката собрал 200 миллионов долларов. Лента установила новый рекорд кассовых сборов среди фильмов с рейтингом R.

Если вы еще до сих пор не были в кино и не посмотрели ленту, то рекомендуем это сделать, ведь приятные впечатления – гарантированы.