Некоторые из пользователей называют этот тренд китайским. Отметим, что точно неизвестно кому принадлежит первоначальная идея такого видео, однако за музыкальное сопровождение используется песня вьетнамского певца Mãi Mãi Bên Nhau – Noo Phước Thịnh. Что нужно знать о тренде и как к нему приобщиться, читайте в материале Show 24.

Чтобы создать хорошее видео нужно несколько деталей: бутылка с водой, освещение от уличного фонаря и по желанию можно снять в дуэте с друзьями или любимым человеком.

Сначала нужно правильно подготовить пустую пластиковую бутылку из-под воды или любого другого напитка. Берете самую тонкую иглу и бутылку. Чуть ниже пробки прокалываете по кругу в несколько рядов маленькие дырочки, создавая ситце. Затем набираете в нее воды и проверяете результат.

Популярный украинский блогер Олег Машуковский тоже заинтересовался этим трендом и даже выложил видео как нужно правильно подготовиться, чтобы получить лучший результат.

Далее дело остается за малым. Ждете вечера и выходите под освещение уличного фонаря. Стоит отметить, если у вас нет желания по несколько раз ходить переодеваться и сушиться, то надо приложить усилия, чтобы снять видео с первого раза.

Когда выставили кадр, берете бутылку, вытягиваете руки выше головы и нажимаете на нее и начинаете крутиться. Под силой нажима вода будет выливаться через проделанные дырочки, создавая эффект душа или мелкого дождя.

Перед публикацией видео следует использовать эффект "замедление кадра" на моменте распыления воды. Это придаст большей эффектности и креативности видео. И конечно же не забудьте использовать на фоне упомянутую песню.

Что известно о треке Mãi Mãi Bên Nhau

Песня, которая вышла в свет четыре года назад, принадлежит вьетнамскому певцу Ноо Фиок Тхинь. В ней мужчина воспевает тему любви и несколько раз на английском языке спрашивает: "Baby, baby, Do you wanna marriage me?" ("Выйдешь ли ты за меня замуж?").

Mãi Mãi Bên Nhau – Noo Phước Thịnh: смотрите видео онлайн

Почему именно эту песню использовали в тренде – неизвестно. Мы лишь можем предположить, что мелодичность и красивый текст – стали теми основными рычагами выбора.