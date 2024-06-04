Показали кадры из роддома: Решетник с женой трогательно поздравили сына с днем рождения

4 июня 2024, 19:00
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Кристина Решетник

Сегодня, 4 июня, для Кристины и Григория Решетников особое событие – они празднуют 7-й день рождения одного из своих сыновей. Звездные родители уже поздравили малыша с праздником в соцсетях.

В честь этого дня они создали видео из архивных кадров Дмитрия. Кроме того, написали милое поздравление для парня.

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В ролике есть трогательные видео новорожденного Дмитрия в больничной кроватке, а также кадр, где он задувает свечу на своем праздничном десерте. Как отметили Кристина и Григорий, семь лет для них пролетели как один день.

Наш маленький-взрослый сыночек, с Днем рождения. Димоша, оставайся таким амбициозным, трудолюбивым мальчиком и смело шагай навстречу своим мечтам! Любим тебя сильно всей семьей,
– отметили родители под постом.

Что известно о детях Григория и Кристины Решетников

  • Звездная пара воспитывает трех сыновей – Ивана, Дмитрия и младшего Александра.
  • Жена телеведущего рассказывали, что супруги давно мечтали о большой семье, поэтому все трое детей были запланированы.
  • К тому же Кристина поделилась, что сейчас они задумываются над еще одной беременностью и хотели бы, чтобы это произошло в ближайшее время.
  • Впрочем, кроме биологических детей, Григорий Решетник серьезно рассматривает возможность усыновления малыша после завершения войны в Украине.

Автор: Софія Хомишин